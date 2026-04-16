Koca ada içindeki koskoca evle birlikte satılık: Kızıl geyiklerle kahverengi koyunlar da var

İskoçya açıklarında bulunan Soay Adası, üzerindeki evle birlikte 925 bin sterlin fiyatla satışa sunuldu. Adada insan yerleşiminin yanı sıra kızıl geyikler ve binlerce yıldır bölgede varlığını sürdüren kahverengi Soay koyunlarının da yaşadığı ifade edildi.

Dünyanın en ıssız evlerinden biri 925 bin sterlin fiyatla satışa çıkarıldı. İki yatak odalı mülk, bin 546 dönümlük İskoç Soay Adası ile birlikte satışa sunulurken, en yakın yerleşim birimi komşu Skye Adası’nda bulunuyor.

Söz konusu ıssız ada, geçmişte İskoç doğa bilimci ve yazar Gavin Maxwell’e aitken, 1952 yılında ünlü köpekbalığı avcısı Ted Geddes’e satıldı.

Geddes, 1998’deki ölümüne kadar adada yaşamını sürdürdü.

YALNIZCA ÜÇ KİŞİ YAŞIYOR

Ev ve ada yeniden satışa çıkarılırken, tamamen inzivaya çekilmek isteyenler için dikkat çekici bir seçenek olarak değerlendiriliyor. En yakın yerleşim yaklaşık 80 mil uzaklıkta bulunuyor ve 2022 nüfus sayımına göre bölgede yalnızca üç kişinin sürekli ikamet ettiği belirtiliyor.

Adaya ulaşım yalnızca Skye Adası’ndaki Elgol köyünden kalkan teknelerle sağlanabiliyor.

Adanın diğer sakinleri ise kızıl geyikler ve Soay koyunları. Bu küçük ve dayanıklı kahverengi koyunların binlerce yıldır adada yaşadığı, kökenlerinin Taş Devri’ne kadar uzandığı belirtiliyor.

Ada, adını Eski İskandinav dilindeki “Sauða-ey” ifadesinden alıyor ve bu kelime “Koyun Adası” anlamına geliyor.

Adanın çevresinde çok sayıda göl bulunması, burayı yabani kahverengi alabalık avına ilgi duyanlar için de ideal bir destinasyon haline getiriyor. Doğal bir limana sahip olması ise yelken sporu açısından da büyük avantaj sağlıyor.

Emlak şirketi satışa çıkarılan mülkün bazı tadilatlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

