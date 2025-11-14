Şam'da peş peşe iki patlama!

Şam'da peş peşe iki patlama!
Yayınlanma:
Suriye'nin başkenti Şam'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken bir kadının yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde peş pere patlama sesleri duyuldu.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu. Yaşanan patlama nedeniyle ilk belirlemeler göre, bir kadının yaralandığı bildirildi.

Haberde, patlamanın nedenine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmezken çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BİR BİNA ROKETLERLE HEDEF ALINDI

Suriye ve Arap basınında yer alan haberlerde ise bir binanın roketlerle hedef alındığı bildirildi. Saldırı ile bina yıkılırken bölgede yangın çıktı.

Ekiplerin çalışması devam ederken ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

ASKERİ ÜSLERİN BULUNDUĞU BİR BÖLGE

Askeri üslerin de bulunduğu bir yer olarak bilinen Mezze bölgesi daha önce İsrailli askerlerin hedefi olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

