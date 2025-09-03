Son dakika | Şam'da havalimanı yakınlarındaki askeri üste patlama

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldi. Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle dumanlar yükseldi.

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üste meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PATLAMA ASKERİ ÜSTE YAŞANDI

Yerel kaynaklar, Şam Havalimanı yakınlarında savaş kalıntılarının patladığını aktardı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediği ifade edildi.