Son dakika | Şam'da havalimanı yakınlarındaki askeri üste patlama

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Şam'da bir askeri üste patlama meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldi. Şam Uluslararası Havaalanı yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle dumanlar yükseldi.

thumbs-b-c-35c2c2daca01813d35d2fb95b132bcb0.jpg

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üste meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.am-patlama.jpg

PATLAMA ASKERİ ÜSTE YAŞANDI

Yerel kaynaklar, Şam Havalimanı yakınlarında savaş kalıntılarının patladığını aktardı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

