Salgın 2 can aldı: Yetkililer çocuklar için uyardı

Salgın 2 can aldı: Yetkililer çocuklar için uyardı
Yayınlanma:
Almanya’da E. coli bakterisinin yol açtığı salgında iki kişi öldü. Teyit edilmeyen 1 ölümün daha bulunduğunu belirten yetkililer, bakterinin özellikle çocukları etkilediğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Almanya'da E. coli bakterisinin neden olduğu salgında iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada özellikle çocukların risk altında olduğu uyarısı yapıldı.

Salgın geri döndü! Vakalar ülkeyi alarma geçirdiSalgın geri döndü! Vakalar ülkeyi alarma geçirdi

Almanya'da EHEC (Enterohemorajik Escherichia coli) bakterisinin yol açtığı salgında iki kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı raporda, bir erkek çocuğu ile bir kadının böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

e-coli-bakterisi-aa.jpg
Almanya'da 2 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen E. coli bakterisi

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Enstitü, özellikle 10 yaş altı çocukların salgından daha fazla etkilendiğini açıkladı. 22 Ekim itibarıyla 183 doğrulanmış vaka bulunurken, 168 şüpheli vakanın ise kesinleşmediği bildirildi.

İstanbul'da salgın başladı: Sağlık Müdürü sayı vererek açıkladı!İstanbul'da salgın başladı: Sağlık Müdürü sayı vererek açıkladı!

TEYİT EDİLMEYEN ÖLÜMLER HARİÇ TUTULUYOR

Raporda ayrıca, 90 yaşındaki bir kişinin de salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği, ancak bu vakanın henüz kesin olarak teyit edilmediği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2 el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
Dünya
Son dakika | Trump: Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştireceğiz
Son dakika | Trump: Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştireceğiz
'İsrail'e desteği keseriz' demişti: Trump'tan bir açıklama daha
'İsrail'e desteği keseriz' demişti: Trump'tan bir açıklama daha