Salgın 2 can aldı: Yetkililer çocuklar için uyardı

Almanya'da E. coli bakterisinin neden olduğu salgında iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada özellikle çocukların risk altında olduğu uyarısı yapıldı.

Almanya'da EHEC (Enterohemorajik Escherichia coli) bakterisinin yol açtığı salgında iki kişi hayatını kaybetti. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı raporda, bir erkek çocuğu ile bir kadının böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Almanya'da 2 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen E. coli bakterisi

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK DAHA YÜKSEK

Enstitü, özellikle 10 yaş altı çocukların salgından daha fazla etkilendiğini açıkladı. 22 Ekim itibarıyla 183 doğrulanmış vaka bulunurken, 168 şüpheli vakanın ise kesinleşmediği bildirildi.

TEYİT EDİLMEYEN ÖLÜMLER HARİÇ TUTULUYOR

Raporda ayrıca, 90 yaşındaki bir kişinin de salgınla bağlantılı olarak hayatını kaybettiği, ancak bu vakanın henüz kesin olarak teyit edilmediği ifade edildi.