Şaka felakete dönüştü: Hamburgeri bütün olarak yuttu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Akıllara durgunluk veren olay, Yunanistan’ın Koropi kentinde dün meydana geldi. 22 yaşındaki bir genç, ‘şaka olsun’ diye bütün bir hamburgeri çiğnemeden yuttuktan kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç adam, yoğun bakıma alınırken hayati organlarında ciddi hasar oluştuğu bildirildi.

"AYAĞA KALKIP İLERİYE DOĞRU KOŞTU"

Olay esnasında yaşadıklarını anlatan arkadaşı, gencin yere yığılmadan önce paniklemeye başladığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

"Ayağa kalkıp ileriye doğru koştu, biz de kusmak istemiş olabileceğini düşündük. Sonra döner gibi yaptı, yine uzaklaştı. Sanırım etrafı kirletmek istemedi."

İKİ DAKİKA BOYUNCA NEFESSİZ KALDI

Arkadaşları gencin hamburgeri bütün olarak yutmasının sebebinin meydan okuma değil, şaka olduğunu ifade etti. Ancak bu korkunç şaka sırasında gencin yaklaşık iki dakika boyunca nefessiz kaldığı belirlendi. Doktorlar, bu sürenin beyin ve hayati organlarda kalıcı hasar bırakmış olabileceğini belirtiyor.

"DURUMU SON DERECE KRİTİK"

Gencin durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDHN) Başkanı Michalis Giannakos, "Kurtuluş şansı çok az. Durumu son derece kritik." dedi.

İhbarın ardından polis ekipleri harekete geçerken, olayın perde arkasını aydınlatmak için restoranın güvenlik kamera kayıtları mercek altına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.