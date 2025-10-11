Sadece 14 yaşında! 200 farklı suçtan tutuklandı

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde, 14 yaşındaki bir Suriyeli çocuk, “Heide Çetesi”yle bağlantılı olduğu iddiasıyla bıçaklı saldırı, hırsızlık ve polise saldırı dahil yaklaşık 200 farklı suçtan tutuklandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Alman polis yetkililerinden alınan bilgilere göre, çocuk Bredstedt kasabasında yakalandı.

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

ANKA'nın haberine göre, 14 yaşındaki çoocuk Flensburg Savcılığı tarafından “tehlikeli yaralama” dahil olmak üzere 200 farklı suçtan tutuklama kararı çıkarıldı.

HEİDE ÇETESİ BAĞLANTISI

Emniyet kaynakları, zanlının “Heide Çetesi” adlı grupla bağlantılı olduğunu ve suçlarını Husum, Kiel ve Sylt gibi bölgelerde işlediğini açıkladı. Tutuklanan çocuk, mahkemeye çıkarılmasının ardından gençlik cezaevine gönderildi.

HEİDE ÇETESİ HAKKINDA

Alman Bild gazetesine göre “Heide Çetesi”, özellikle Heide kentindeki tren istasyonu çevresinde gençlere yönelik saldırılar, kavga ve gasp olaylarıyla biliniyor.