Sadece 14 yaşında! 200 farklı suçtan tutuklandı

Sadece 14 yaşında! 200 farklı suçtan tutuklandı
Yayınlanma:
Almanya'da 14 yaşındaki çocuğun suç karinesi hayrete düşürdü. Suriyeli çocuk bir çete ile bağlantılı olarak tutuklandı.

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde, 14 yaşındaki bir Suriyeli çocuk, “Heide Çetesi”yle bağlantılı olduğu iddiasıyla bıçaklı saldırı, hırsızlık ve polise saldırı dahil yaklaşık 200 farklı suçtan tutuklandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

cete-almanya-2.jpg

Alman polis yetkililerinden alınan bilgilere göre, çocuk Bredstedt kasabasında yakalandı.

Daltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusuDaltonlar, Şirinler, Casperlar... Çocukları tetikçi yaptılar! Yeni nesil çete kabusu

ANKA'nın haberine göre, 14 yaşındaki çoocuk Flensburg Savcılığı tarafından “tehlikeli yaralama” dahil olmak üzere 200 farklı suçtan tutuklama kararı çıkarıldı.

HEİDE ÇETESİ BAĞLANTISI

Emniyet kaynakları, zanlının “Heide Çetesi” adlı grupla bağlantılı olduğunu ve suçlarını Husum, Kiel ve Sylt gibi bölgelerde işlediğini açıkladı. Tutuklanan çocuk, mahkemeye çıkarılmasının ardından gençlik cezaevine gönderildi.

HEİDE ÇETESİ HAKKINDAcete-almanya-1.jpg

Alman Bild gazetesine göre “Heide Çetesi”, özellikle Heide kentindeki tren istasyonu çevresinde gençlere yönelik saldırılar, kavga ve gasp olaylarıyla biliniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Dünya
Trump'tan Gazze ateşkesi açıklaması
Trump'tan Gazze ateşkesi açıklaması
ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi
ABD-Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor: Pekin’in mineral hamlesine Washington’dan tarife misillemesi