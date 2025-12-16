Saddam Hüseyin ismini değiştirdi

Irak'ın Kerkük kentinde yapılan parlamento seçimlerini kazanan Azim İttifakı milletvekili, tartışmalara konu olan ismini değiştirdi. "Saddam Hüseyin el-Nuaymi" olan adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" yaptığını duyurdu.

YENİ İSMİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Yaptığı yazılı açıklamada, isim değişikliği kararının nedenini açıklayan milletvekili, bu değişikliği "Hz. Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" amacıyla yaptığını belirtti.

ESKİ İSMİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Seçimleri kazandıktan sonra "Saddam Hüseyin" adını taşıyan milletvekilinin kimliği, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve tartışmalara yol açmıştı.