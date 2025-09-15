Rusya Kramatorsk’a hava saldırısı düzenledi

Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Ulusal Polisi, dün gece 23.10’da gerçekleşen bombardımanda 11 sivilin yaralandığını, 35 apartman ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü bildirdi.

Kramatorsk daha önce de 2022’de tren istasyonuna yapılan saldırıda 60’tan fazla sivilin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Moskova’nın son saldırıları, Donbas’taki kontrolünü artırma çabalarının parçası olarak değerlendiriliyor.

Kiev yönetimi ise sivillerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu vurguluyor.