Rusya Kramatorsk’a hava saldırısı düzenledi
Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırıda 11 Ukraynalı yaralandı çok sayıda apartman ve kamu binası ise zarar gördü.
Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Ulusal Polisi, dün gece 23.10’da gerçekleşen bombardımanda 11 sivilin yaralandığını, 35 apartman ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü bildirdi.
Kramatorsk daha önce de 2022’de tren istasyonuna yapılan saldırıda 60’tan fazla sivilin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti. Moskova’nın son saldırıları, Donbas’taki kontrolünü artırma çabalarının parçası olarak değerlendiriliyor.
Kiev yönetimi ise sivillerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu vurguluyor.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)