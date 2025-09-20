Rusya alarmda: Ukrayna İHA saldırısı can aldı

Rusya alarmda: Ukrayna İHA saldırısı can aldı
Yayınlanma:
Rusya, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği İHA saldırılarında 149 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Samara’da 4 kişi yaşamını yitirdi, Saratov’da 2 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde çeşitli bölgelere insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait toplam 149 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İHA’ların Rus topraklarının yanı sıra Azak Denizi ve Karadeniz üzerindeyken düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırılar sırasında Samara bölgesinde can kaybı yaşandı. Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İHA saldırısı sonucu bölgede 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı” dedi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “İHA saldırısı sonucu Saratov kentinde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı” bilgisini paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Dünya
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
Portekiz yarın noktayı koyacak!
Portekiz yarın noktayı koyacak!