Rusya alarmda: Ukrayna İHA saldırısı can aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde çeşitli bölgelere insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Ukrayna’ya ait toplam 149 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İHA’ların Rus topraklarının yanı sıra Azak Denizi ve Karadeniz üzerindeyken düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırılar sırasında Samara bölgesinde can kaybı yaşandı. Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İHA saldırısı sonucu bölgede 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı” dedi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “İHA saldırısı sonucu Saratov kentinde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı” bilgisini paylaştı.