Rum liderden Ankara'ya sürpriz çağrı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodoulides, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, "Türkiye ile güven inşa edecek adımlar atılması gerektiğini" vurguladı. Hristodoulides, Ocak 2026'da AB dönem başkanlığını devralacak olan GKRY'nin, Kıbrıs barış görüşmelerini yeniden canlandırmak için uygun bir platform sunacağını ifade etti.

"AB-Türkiye ilişkisine yönelik yaklaşımlarını değiştirdiklerini" söyleyen Hristodoulides, "Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs’ın komşusu olacak, bu yüzden AB’ye yakın bir komşu tercih ederim" dedi. Bu yeni yaklaşım çerçevesinde somut adımlar atılabileceğinin sinyalini verdi.

"ERDOĞAN VEYA FİDAN'I GAYRİ RESMİ TOPLANTILARA DAVET ETMEK OLUMLU BİR MESAJ VERİR"

GKRY, Ocak 2026’da AB'nin dönüşümlü başkanlığını üstlenecek ve bu süreçte üye devletler arasındaki gündemi yönlendirme gücüne sahip olacak. Hristodoulides, bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı gayri resmi AB toplantılarına davet etme fikrine sıcak baktığını belirterek, “Bu bir AB başkanlığı, sadece Kıbrıs başkanlığı değil. AB-Türkiye ilişkileri için olumlu bir mesaj verir” diye konuştu.

"ERHÜRMAN'IN SEÇİLMESİ MÜZAKERELERE TAZE BİR UMUT GETİRDİ"

Hristodoulides, geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde lider olarak seçilen ve Rum tarafında “çözüm yanlısı kişi” olarak görüldüğü belirtilen Tufan Erhürman’ın seçilmesinin ardından Türkiye ile "barış görüşmelerinin" yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Rum lider, bu durumun "müzakerelere taze bir umut getirdiğini" ifade etti.

"MÜZAKERELER KALDIĞI YERDEN BAŞLAMALI"

Görüşmelerin 2017'deki Crans-Montana turundan devam etmesi gerektiğini ve sıfırdan başlamaya gerek olmadığını kaydeden Hristodoulides, “Çok yaklaşmıştık… Eğer kaldığımız yerden başlarsak, mümkün” dedi. Ayrıca, eski AB komiseri Johannes Hahn’ın özel temsilci olarak atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Hristodoulides, Brüksel'in müzakere masasında olması gerektiğini çünkü "yalnızca AB’nin, Ankara’ya anlaşmayı değerli kılacak yeterli teşvikleri sunabileceğini" söyledi.

"VİZE SERBESTİSİ VE LİMANLARIN AÇILMASI"

Hristodoulides, AB ve Türkiye’nin karşılıklı güven inşa etmek için küçük adımlar atması gerektiğinin altını çizerek somut bir öneride bulundu:

“Türk iş insanları için vize serbestisi ile başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayraklı gemiler için bir limanı açar. 1987’den beri Kıbrıs bayraklı hiçbir gemi Türkiye’ye yaklaşamıyor. Bu yüzden adım adım, bu olumlu haberin faydasını görmek için.”

"DİĞER ÜLKELER TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLERE KARŞI ÇIKTI"

Ancak Hristodoulides, bu yeni yaklaşımın AB içinde "engellerle" karşılaşabileceğini de belirtti. "Diğer ülkelerin daha önce Türkiye ile yakın ilişkilere karşı çıktığını" hatırlatan Rum lider, "Komisyon belki hazır olabilir. Üye devletlerin hazır olup olmadığından emin değilim ya da Kıbrıs’ın arkasına mı saklanıyorlar bilmiyorum” diyerek AB içindeki olası çekincelere dikkat çekti.