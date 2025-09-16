Efsane Robert Redford Hayatını Kaybetti: Kimdi, filmleri ve Sundance mirası



Oscar’lı oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 16 Eylül 2025’te Sundance/Utah’taki evinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, sanatçının temsilcisi Cindi Berger doğruladı; ölüm nedeni açıklanmadı. Redford, sinemaya ve Sundance ekosistemine etkisiyle anılıyor.

Ne oldu?

Redford’un temsilcisi Cindi Berger, sanatçının sabah saatlerinde Sundance/Utah’taki evinde, ailesi yanında vefat ettiğini açıkladı. Haberi AP/Reuters dâhil çok sayıda kuruluş doğruladı.

Kimdi?

1960’lardan itibaren Hollywood’un en tanınan yüzlerindendi; “Ordinary People” (1980) ile En İyi Yönetmen Oscar’ı kazandı. 1981’de kurduğu Sundance Institute/Sundance Film Festivali ile bağımsız sinemaya yön verdi.

Robert Redford filmleri

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

The Sting (1973)

The Way We Were (1973)

The Great Gatsby (1974)

All the President’s Men (1976)

Out of Africa (1985)

Jeremiah Johnson (1972), The Natural (1984)

Yönetmen: Ordinary People (1980), A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994)

Geç dönem: All Is Lost (2013), The Old Man & the Gun (2018)

Tepkiler ve miras

Sektörden anma mesajları peş peşe gelirken, Redford’un Sundance aracılığıyla bağımsız sinemaya açtığı yol ve çevre aktivizmi vurgulanıyor...