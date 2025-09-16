Efsane Robert Redford Hayatını Kaybetti: Kimdi, filmleri ve Sundance mirası

Efsane Robert Redford Hayatını Kaybetti: Kimdi, filmleri ve Sundance mirası
Yayınlanma:
Oscar’lı oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 16 Eylül 2025’te Utah’taki evinde 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi/temsilcisi haberi doğruladı; sinemaya ve Sundance’a etkisiyle anılıyor.

redford.webp


Oscar’lı oyuncu ve yönetmen Robert Redford, 16 Eylül 2025’te Sundance/Utah’taki evinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, sanatçının temsilcisi Cindi Berger doğruladı; ölüm nedeni açıklanmadı. Redford, sinemaya ve Sundance ekosistemine etkisiyle anılıyor.

Ne oldu?

Redford’un temsilcisi Cindi Berger, sanatçının sabah saatlerinde Sundance/Utah’taki evinde, ailesi yanında vefat ettiğini açıkladı. Haberi AP/Reuters dâhil çok sayıda kuruluş doğruladı.

unlu-oyuncu-robert-redford-hayatini-kaybetti-xysn.webp

Kimdi?

1960’lardan itibaren Hollywood’un en tanınan yüzlerindendi; “Ordinary People” (1980) ile En İyi Yönetmen Oscar’ı kazandı. 1981’de kurduğu Sundance Institute/Sundance Film Festivali ile bağımsız sinemaya yön verdi.

abd-li-oyuncu-robert-redford-hayatini-kaybetti.jpg

Robert Redford filmleri

  • Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

  • The Sting (1973)

  • The Way We Were (1973)

  • The Great Gatsby (1974)

  • All the President’s Men (1976)

  • Out of Africa (1985)

  • Jeremiah Johnson (1972), The Natural (1984)

  • Yönetmen: Ordinary People (1980), A River Runs Through It (1992), Quiz Show (1994)

  • Geç dönem: All Is Lost (2013), The Old Man & the Gun (2018)

Tepkiler ve miras

Sektörden anma mesajları peş peşe gelirken, Redford’un Sundance aracılığıyla bağımsız sinemaya açtığı yol ve çevre aktivizmi vurgulanıyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

