Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı

Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Yayınlanma:
Frida Kahlo'nun bir otoportresi, 54,7 milyon dolara satıldı. Böylece bir müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri olarak da kayda geçti.

Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun 1940'ta resmettiği "El sueno (La cama)" isimli otoportresi, New York'taki "Sotheby’s" sanat şirketinin müzayedesinde rekor fiyata alıcı buldu.

Kahlo'nun otoportresi 54,7 milyon dolara satıldı. Böylece, Amerikalı sanatçı Georgia O’Keeffe'in 2014'te 44,4 milyon dolara alıcı bulan "Jimson Weed/White Flower No.1" tablosunu geride bıraktı ve bir kadın sanatçının en yüksek fiyata satılan eseri oldu.

CNN'in haberine göre, neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.

frida-kahlo.webp

33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti33 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti

KAHLO'NUN ESERLERİNDE SIKÇA GÖRÜLÜYOR

Eserde Kahlo, soluk mavi gökyüzünde yüzen bir yatakta yatarken görülüyor. Yeşil sarmaşıkların Kahlo'nun vücudunu sardığı görülen eserde, yatağın üzerinde ise dinamitlerle bağlanmış ve farklı renklerde çiçeklerden oluşan bir buket tutan bir iskelet yatıyor.

Yatak, otobüs kazası ve ardından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kronik ağrı çekerek uzun süre yatağa mahkum kalan Kahlo'nun eserlerinde sıkça rastlanan bir motif olarak kabul ediliyor.

b18c50e0-c67d-11f0-b68a-77526b7bca21-jpg-001.webp
"El sueno (La cama)"

Kahlo'nun ailesi kazadan sonraki uzun süren iyileşme sürecinde Kahlo'ya uygun bir şövale hazırlamış, yatarken resim yapabilmesine olanak sağlamıştı.

Kahlo bu dönemde, "Ben ölmedim ve yaşamak için bir nedenim var. O neden de resim yapmak." diye yazmıştı.

Kaynak:AA

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor