Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında nükleer denemelere karşı hazırlık talimatı verdi
Yayınlanma:
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlenen toplantıda ABD’nin olası nükleer deneme planlarını ele aldı ve ilgili kurumlara hazırlık çalışmalarına ilişkin talimatlar verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyini toplandı. Toplantıya; Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Savunma Bakanı Andrey Belousov gibi üst düzey isimler katıldı.

Putin, konuşmasında Rusya’nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na (CTBT) bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını vurguladı. Ancak, 2023’te Federal Meclis’e yaptığı konuşmaya atıfla “ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerin nükleer deneme yapmaları halinde Rusya’nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını” belirttiğini hatırlattı. Putin, Dışişleri, Savunma ve istihbarat birimleri ile ilgili sivil kurumlara ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer denemelere yönelik hazırlık teklifleri sunma talimatı verdiğini açıkladı.

Toplantıda söz alan Savunma Bakanı Andrey Belousov, ABD’nin stratejik silah modernizasyonu ve yeni füze sistemleri geliştirme adımlarına dikkat çekti; Washington’un daha önce bazı silah kontrol anlaşmalarından çekildiğini anımsatarak, “ABD’nin nükleer denemeler yapma yönündeki planlarının Rusya için askeri tehlike seviyesini önemli ölçüde artırdığını” söyledi. Belousov, Novaya Zemlya takımadalarındaki (Yeni Toprak) poligon güçlerinin gerekli hazırlıklara sahip olduğunu belirtti ve “tam ölçekli nükleer denemelerin yapılması için hazırlıklara derhal başlanmasının uygun olduğu” kanaatinde olduğunu iletti.

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da ABD’nin niyetlerinin Rusya açısından net olmadığını, bu yüzden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Kremlin açıklaması, toplantıda alınan kararları ve talimatların içeriğini özetlerken, Putin’in CTBT’ye bağlılık vurgusunu da yinelemesi dikkat çekti. Rus yetkililer, hazırlıkların “tedbir” amacı taşıdığını belirtiyor; aynı zamanda uluslararası dengelere ilişkin endişeleri gerekçe gösteriyorlar.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

