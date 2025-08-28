Prova uçuşu faciaya dönüştü! F-16 havalandığı gibi yere çakıldı

Polonya'da Radom kentinde 30-31 Ağustos'ta düzenlenecek hava gösterisi için yapılan provalarda havalanan F-16 savaş uçağı yere çakıldı.

Kazada pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

PROVA UÇUŞU FACİAYA DÖNÜŞTÜ!

Polonya'nun Random kentinde 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ülkenin en büyük hava etkinliği olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi için uçaklar prova uçuşuna başlamıştı.

F-16 HAVALANDIĞI GİBİ YERE ÇAKILDI

Yerel saatle 19.25 sıralarında prova yapmak için Radon Havalimanı'nda havalanan bir F-16 savaş uçağı kısa bir süre sonra yere çakıldı. Feci olay çevredeki bir kişinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Facia hakkında Polonya televizyonu TVN24'e konuşan Özel Hizmetler Bakanı Tomasz Siemoniak, uçağın içindeki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siemoniak "Polonya Hava Kuvvetleri için trajik bir akşamdı, bir F-16 uçağının düşmesi. Radom'a seyahat eden Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz ile konuştum. Pilot hayatını kaybetti." dedi.

GÖSTERİ İÇİN 90 BİN BİLET SATILDI

Teğmen Marcin Helak'ın, "Bu, hem program hem de seyirci sayısı açısından şüphesiz Polonya'nın en büyük havacılık etkinliğidir." dediği ve başlamadan faciaya dönüşen Radom Uluslararası Hava Gösterisi için 90.000 bilet satılarak tamamen tükendi.