Prova uçuşu faciaya dönüştü! F-16 havalandığı gibi yere çakıldı

Yayınlanma:
Polonya'da dünyaca ünlü bir hava gösterisi için prova uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı yere çakıldı.

Polonya'da Radom kentinde 30-31 Ağustos'ta düzenlenecek hava gösterisi için yapılan provalarda havalanan F-16 savaş uçağı yere çakıldı.

Kazada pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

PROVA UÇUŞU FACİAYA DÖNÜŞTÜ!

Polonya'nun Random kentinde 30-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ülkenin en büyük hava etkinliği olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi için uçaklar prova uçuşuna başlamıştı.

whatsapp-video-2025-08-28-at-9-42-00-pm-frame-at-0m1s.jpg

F-16 HAVALANDIĞI GİBİ YERE ÇAKILDI

Yerel saatle 19.25 sıralarında prova yapmak için Radon Havalimanı'nda havalanan bir F-16 savaş uçağı kısa bir süre sonra yere çakıldı. Feci olay çevredeki bir kişinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Facia hakkında Polonya televizyonu TVN24'e konuşan Özel Hizmetler Bakanı Tomasz Siemoniak, uçağın içindeki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Siemoniak "Polonya Hava Kuvvetleri için trajik bir akşamdı, bir F-16 uçağının düşmesi. Radom'a seyahat eden Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Władysław Kosiniak-Kamysz ile konuştum. Pilot hayatını kaybetti." dedi.

whatsapp-video-2025-08-28-at-9-42-00-pm-frame-at-0m9s.jpg

GÖSTERİ İÇİN 90 BİN BİLET SATILDI

Teğmen Marcin Helak'ın, "Bu, hem program hem de seyirci sayısı açısından şüphesiz Polonya'nın en büyük havacılık etkinliğidir." dediği ve başlamadan faciaya dönüşen Radom Uluslararası Hava Gösterisi için 90.000 bilet satılarak tamamen tükendi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Dünya
Rusya Kiev'deki Baykar tesisini vurdu: Aynı yere dördüncü saldırı
Rusya Kiev'deki Baykar tesisini vurdu: Aynı yere dördüncü saldırı
Fed ve Beyaz Saray arasında tarihi çekişme: Kovulan yönetici Trump'a dava açtı
Fed ve Beyaz Saray arasında tarihi çekişme: Kovulan yönetici Trump'a dava açtı