Prens Harry'nin başı yine belada: Kurucusu olduğu vakıf tarafından dava edildi

Yayınlanma:
Prens Harry’nin kurucu ortaklarından olduğu Sentebale ile arasındaki gerilim yargıya taşındı. Vakıf, Harry’nin istifasının ardından kuruma zarar veren bir medya kampanyasının parçası olduğunu öne sürerken, Sussex cephesi suçlamaları “asılsız” olarak nitelendirdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Prens Harry, kurucu ortaklarından biri olduğu Sentebale tarafından iftira suçlamasıyla dava edildi.

Taraflar arasındaki kriz, Harry’nin 2024 yılında vakfın patronluğundan ayrılmasıyla su yüzüne çıktı. Bu ayrılığın ardından Harry ile vakfın başkanı Sophie Chandauka arasında kamuoyuna da yansıyan sert bir polemik yaşandı.

KURUMUN İTİBARINA ZARAR VERDİ

Sentebale yönetimi, Harry ve iş ortağı Mark Dyer’ın 2025 Mart ayından itibaren kurumu hedef alan organize bir medya kampanyasının arkasında olduğunu iddia etti. Vakfa göre bu süreç, kuruluşun itibarına ciddi zarar verdi, faaliyetlerini sekteye uğrattı ve yöneticilere yönelik yoğun çevrimiçi saldırılara yol açtı.

Açıklamada ayrıca, kurumun kaynaklarının önemli bir kısmının yardım faaliyetleri yerine kriz yönetimine ayrılmak zorunda kaldığı vurgulandı.

HARRY SUÇLAMALARI REDDETTİ

Öte yandan Harry’nin sözcüsü, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada iddiaların “incitici ve tamamen asılsız” olduğu ifade edildi.

İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Charity Commission ise daha önce tarafları anlaşmazlığı kamuoyu önünde büyütmekle eleştirmişti. Komisyon ayrıca Harry hakkında ortaya atılan ırkçılık ve sistematik kötü muamele iddialarına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını duyurmuştu.

Prenses Diana’nın anısını yaşatmak amacıyla kurulan Sentebale, özellikle Güney Afrika’daki dezavantajlı çocuklara yönelik projeleriyle biliniyor. Ancak son gelişmeler, vakfın geleceği ve kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde ciddi soru işaretleri yaratmış durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

