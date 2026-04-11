Avrupa kapılarına 'dijital kilit' vuruldu! Binlerce yolcu geri çevrildi

Avrupa Birliği (AB), sınır güvenliğinde yeni bir dönemi başlatan Giriş/Çıkış Sistemi’ni (EES) Cuma günü itibarıyla tam kapasiteyle devreye aldı. Brüksel’den yapılan resmi açıklamalar, dijitalleşen sınır kontrol sisteminin daha ilk aşamalarında binlerce kişinin geri çevrildiğini ve yüzlerce güvenlik riskinin engellendiğini ortaya koydu.

PASAPORT DAMGASI BİTTİ, DİJİTAL KAYIT DÖNEMİ BAŞLADI

Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen EES sistemi, verimliliği artırmak ve güvenliği maksimize etmek amacıyla pasaportlara vurulan fiziksel damgaların yerini alıyor. Artık tüm giriş-çıkış verileri dijital bir dosyada tutuluyor. Geçen yıl Ekim ayındaki test aşamasından bu yana sistem üzerinden tam 52 milyondan fazla geçiş kaydedildi.

700 GÜVENLİK TEHDİDİ TESPİT EDİLDİ!

Sistemin devreye girmesiyle birlikte denetimler sıkılaştırıldı. Komisyon verilerine göre, Birliğe giriş yapmak isteyen 27.000’den fazla kişinin talebi reddedildi. En dikkat çekici veri ise, sistemin "güvenlik tehdidi" olarak işaretlediği kişiler oldu. Toplamda 700 kişinin Avrupa güvenliği için risk teşkil ettiği bu dijital ağ sayesinde belirlendi.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Yeni sistem, geniş bir coğrafyada uygulanmaya başlandı. Toplam 29 ülkeyi kapsayan liste şu şekilde:

AB'nin 27 ülkesi (İrlanda ve Kıbrıs hariç)

Schengen Ortakları: AB üyesi olmamasına rağmen Norveç, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn da sisteme dahil oldu.

Artık cebinizdeki telefon pasaportunuz olacak

PARMAK İZİ VE BİYOMETRİK FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU

AB dışı ülkelerden gelen yolcular için prosedür tamamen değişti. Kısa süreli ziyaretler için Avrupa’ya gidenlerden artık şu bilgiler isteniyor:

Pasaport numaraları.

Parmak izi taraması.

Otomatik kiosklar aracılığıyla biyometrik fotoğraf çekimi.

"KİMİN GİRİP ÇIKTIĞINI ARTIK BİLİYORUZ"

AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, "EES ile AB'ye kimin girip çıktığını, ne zaman ve nerede olduğunu tam kontrol altına alıyoruz." diyerek sistemin amacını net bir dille ifade etti.

Güvenlik ve demokrasiden sorumlu başkan yardımcısı Henna Virkkunen ise, sistemin vize süresini aşanlarla mücadelede ve gerçek zamanlı risk tespitinde hayati bir rol oynayacağını vurguladı.

YOLCULARIN 'KUYRUK' ENDİŞESİNE BRÜKSEL’DEN YANIT

Havalimanlarında ve tren istasyonlarında oluşabilecek yoğunluk, hem yolcuları hem de ulaşım operatörlerini endişelendiriyor. Ancak Avrupa Komisyonu, kayıt işleminin ortalama sadece 70 saniye sürdüğünü belirterek, bu sürenin AB vatandaşı olmayan yolcular için makul ve hızlı bir işlem olduğunu savunuyor.