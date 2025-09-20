Portekiz yarın noktayı koyacak!
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti’ni tanıyacağını bildirdi.
21 EYLÜL'DE FİLİSTİN'İ TANIYACAKLAR
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York’taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır” denildi.
İNGİLTERE ZİYARETİNDE DEĞERLENDİRMİŞTİ
Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etmişti.