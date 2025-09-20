Portekiz yarın noktayı koyacak!

Portekiz yarın noktayı koyacak!
Yayınlanma:
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti’ni tanıyacağını bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti’ni tanıyacağını bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Portekiz'in Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

21 EYLÜL'DE FİLİSTİN'İ TANIYACAKLAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York’taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır” denildi.

İNGİLTERE ZİYARETİNDE DEĞERLENDİRMİŞTİ

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Dünya
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
Trump düğmeye bastı: ABD ordusu havadan vurdu
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü
ABD'de helikopter düştü: 4 asker öldü