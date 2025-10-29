Polonya savaş uçakları Rus uçağını engelledi!

Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan Rus keşif uçağını engellediği açıklandı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya’ya ait “İl-20” tipi keşif uçağının 28 Ekim’de uluslararası hava sahasında, uçuş planı bildirmeden ve transponder cihazı kapalı şekilde uçtuğunu bildirdi.

"POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL EDİLMEDİ"

Açıklamada, söz konusu uçağın Polonya hava sahasını ihlal etmediği vurgulandı. Ancak Polonya Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki MiG-29 savaş uçağının havalanarak Rus uçağını Baltık Denizi üzerinde önlediği, görsel teşhis gerçekleştirdiği ve sorumluluk alanının dışına çıkana kadar eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun yüksek muharebe hazırlığı, pilotların profesyonelliği ve hava savunma sistemlerinin etkin çalışması sayesinde hızlı, etkili ve güvenli biçimde tamamlandığını vurgulandı.

AB ÜLKELERİ HAVA SAVUNMA ÖNLEMLERİNİ ARTIRMIŞTI

Son aylarda Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Polonya, Romanya, Estonya ve Litvanya’nın hava sahalarında Rusya’ya ait dron ve jetlerin tespit edilmesi üzerine sınır güvenliği ve hava savunma önlemlerini artırmıştı. Danimarka’da da askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronların görülmesi, AB ülkelerini yeni dron savunma sistemleri ve istihbarat kapasitesini güçlendirmeye yönelik ortak inisiyatifler geliştirmeye yöneltmişti.