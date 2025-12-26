Suriye İçişleri Bakanı: Amaç ulusal dokuyu parçalamak, başaramayacaklar

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Humus'taki Ali bin Ebi Talib Camisi'ne Cuma namazı saatinde intihar terör saldırı düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ülkenin güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef aldığını belirtti.

Hattab, "Geçen günlerde Şam'da bir kilise, bugün ise Humus'ta bir cami hedef alındı. Amaç güvenliği sarsmak ve ulusal dokuyu parçalamak. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Suriye'de camide intihar saldırısı düzenlendi

Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hattap, "Bu eylemi gerçekleştiren veya arkasında duran her kim olursa olsun adaletin önüne çıkarılacak." ifadesine yer verdi.

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys de saldırıyı kınayarak, terörün tüm biçimlerine karşı mücadele mesajı verdi.

Veys, "Bu saldırı sadece cana kıymak değil; ibadethanelerin kutsiyetini, toplumsal huzuru ve insani değerleri hedef alan çifte suçtur. Terör kökünden temizlenene kadar hukuk içinde mücadele sürecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suriye resmi ajansı SANA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk bulgular, saldırının cami içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Haziran ayında Şam'ın Duvayle Mahallesi'ndeki bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırı, Beşar Esad yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük ölçekli eylem olarak kayda geçmişti.

Suriye'deki yeni yönetim, 2024'ün sonundan bu yana önceki rejim bağlantılı gruplar ve radikal yapılanmalara karşı operasyonların sürdüğünü belirtiyor.