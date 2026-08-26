Polisin çevirdiği kamyonetin arkasından giyotin çıktı

Washington'da Capitol polisi, kullandığı kamyonetin kasasında bir giyotin bulunan 35 yaşındaki Kaliforniyalı bir kişiyi tutukladı. Yetkililer, aracın Capitol kompleksi yakınına yasa dışı şekilde park edilmesi üzerine gözaltına alınan kişinin Kaliforniya'dan Washington'a gelme amacını ve giyotini taşıma sebebini araştırıyor.

KAMYONETİN ARKASINDAN GİYOTİN ÇIKTI

Washington'da Capitol polisi, kullandığı kamyonetin kasasında giyotin bulunan 35 yaşındaki bir kişiyi tutukladı. Polis yetkilileri, Kaliforniya'dan gelen ve aracını yasa dışı şekilde Capitol kompleksi yakınına park eden Phelan-Tam-Duy Le'nin gözaltına alındığını duyurdu.

CAPİTOL POLİSİ TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Polis ekipleri, şüpheli aracı fark etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Yapılan incelemelerde kamyonetin kasasında bir giyotin bulunması üzerine sürücü gözaltına alındı.

GİYOTİN VE SORUŞTURMA

Yetkililer, şüphelinin Kaliforniya'dan Washington'a neden geldiği ve giyotin cihazını taşıma amacına ilişkin soruşturma başlattı. Olayın arkasında herhangi bir siyasi veya terör amacı olup olmadığı araştırılıyor.