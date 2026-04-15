Pezeşkiyan'dan ateşkes mesajı: Teslim olmayız ama diyaloğa hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’daki bir acil hizmetler merkezini ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, ülkesinin dış politikadaki duruşuna ilişkin önemli mesajlar verdi. İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Pezeşkiyan, uluslararası sistemde “çifte standartlar” bulunduğunu belirterek, herhangi bir ülkeye yönelik askeri saldırıların evrensel ilkelere aykırı olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “hukuksuz” olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı, “Sivilleri, önde gelen kişileri, çocukları hedef almanın, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere hayati merkezleri tahrip etmenin uluslararası hukuk ve insani ilkeler çerçevesinde ne gibi bir gerekçesi olabilir?” sözleriyle tepki gösterdi.

DİPLOMASİYE AÇIK KAPI BIRAKTI

Pezeşkiyan, tüm bu gelişmelere rağmen İran’ın temel yaklaşımının değişmediğini vurgulayarak, “İran savaş ve istikrarsızlık arayışında değildir ve her zaman farklı ülkelerle diyalog ve yapıcı etkileşimi vurgulamıştır. Buna karşılık ülkeyi teslim olmaya zorlama girişimleri de başarısızlığa mahkumdur. İran milleti asla böyle bir yaklaşımı kabul etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, bölgede artan gerilim ve karşılıklı suçlamaların sürdüğü bir dönemde, Tahran yönetiminin hem diplomasiye açık kapı bırakan hem de sert mesajlar içeren tutumunu bir kez daha ortaya koydu.