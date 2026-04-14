Pekin'den Washington'a kritik uyarı! "Hürmüz hamlesi ateşkesi bitirebilir"

Çin, ABD’nin İran ile İsrail arasında süren gerilimde Hürmüz Boğazı’na yönelik olası abluka planına sert tepki gösterdi. Pekin yönetimi, bu hamlenin yalnızca askeri tansiyonu yükseltmekle kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası ticaret ve enerji güvenliği açısından da ciddi riskler doğuracağını vurguladı.

Çin lideri ABD-İran savaşıyla ilgili ilk kez konuştu!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında söz konusu girişimi “tehlikeli ve sorumsuz” olarak nitelendirerek, bu tür adımların bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozabileceğine dikkat çekti. Açıklamada, “Bu hamle cepheleşmeyi derinleştirir, gerilimi artırır ve halihazırda son derece hassas olan ateşkesi zayıflatır” ifadeleri öne çıktı.

"KIRILGAN SÜREÇ TEHLİKEDE"

Pekin yönetimi, bölgede sağlanan ateşkesin kalıcı barış için kritik bir fırsat sunduğunu ancak mevcut gelişmelerin bu süreci tehdit ettiğini belirtti. Guo, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek herhangi bir askeri gerilimin yalnızca taraf ülkeleri değil, küresel ekonomiyi de etkileyebileceğini dile getirdi.

Guo, “Öncelik, savaş ateşini körüklemek değil, zor şartlarda sağlanan ateşkesin korunması olmalıdır” diyerek taraflara açık bir mesaj verdi.

“TEK ÇIKIŞ YOLU DİPLOMASİ"

Çin, mevcut krizin çözümünde askeri yöntemlerin değil diplomatik girişimlerin esas alınması gerektiğini yineledi. Pekin yönetimi, tüm tarafları ateşkes anlaşmasına bağlı kalmaya ve müzakere sürecini ilerletmeye çağırdı.

Guo açıklamasında, “İlgili taraflar barış görüşmelerine sadık kalmalı ve Hürmüz Boğazı’ndaki normal deniz trafiğinin yeniden sağlanması için somut adımlar atmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çin’in, bölgedeki tüm aktörlerle temas halinde olduğu ve barış ile istikrarın sağlanması adına “yapıcı rol” oynamaya devam edeceği belirtildi.

ABD’YE TARİFELER ÜZERİNDEN SERT MESAJ

Öte yandan Çin, Donald Trump’ın Çin’in İran’a olası silah desteği vermesi halinde yüzde 50 ek gümrük tarifesi uygulanacağı yönündeki açıklamasına da yanıt verdi.

Guo, Çin’in askeri ürün ihracatında her zaman “ihtiyatlı ve sorumlu” davrandığını, bu süreçlerin ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sıkı şekilde denetlendiğini ifade etti.

ABD’nin bu konuyu ekonomik baskı unsuru olarak kullanması halinde Pekin’in karşılıksız kalmayacağını belirten Çinli yetkili, “Kararlı karşı tedbirler alırız” diyerek Washington’a net bir uyarıda bulundu.

“BÖLGE KRİTİK EŞİKTE”

Çin Dışişleri Bakanlığı, mevcut durumun son derece hassas bir noktada olduğunu ve küçük bir kıvılcımın büyük bir çatışmaya dönüşebileceğini vurguladı. Açıklamada, Ortadoğu’daki güç dengelerinin giderek daha kırılgan hale geldiği ve bu nedenle tüm tarafların daha temkinli hareket etmesi gerektiği ifade edildi. (AA)