Çin lideri ABD-İran savaşıyla ilgili ilk kez konuştu!

ABD ve İsrail güçleri ile İran arasında Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından tarafların geçici ateşkese yönelmesi, uluslararası diplomaside yeni bir süreci beraberinde getirdi. Çatışmaların ardından bölgesel tansiyon düşerken, küresel aktörlerin pozisyonları da netleşmeye başladı.

Sürecin başından bu yana kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmayan Çin lideri Şi Cinping, savaşın geçici olarak sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Çin devlet televizyonu tarafından aktarılan açıklamalarda Şi, Pekin’in Ortadoğu’da barış ve diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

DÖRT MADDELİK BARIŞ ÖNERİSİ

Şi Cinping, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’in “ilkeli dış politika yaklaşımı” çerçevesinde bölgedeki gerilimin azaltılmasına destek vereceğini ifade etti. Bu görüşme, Şi’nin savaşın başlamasından bu yana temas kurduğu ilk üst düzey Ortadoğu lideri olarak kayda geçti.

Çin lideri ayrıca Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir çerçeve önerisi sundu. Bu öneride; barış içinde bir arada yaşama ilkesinin korunması, devlet egemenliğine saygı, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma-güvenlik dengesinin birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

ÇİN DAHA AKTİF ROL ALABİLİR

Öte yandan bölgedeki çatışmaların enerji piyasalarına etkisi de derinleşti. İran’ın bazı enerji altyapılarını hedef alması sonucu rafineri ve petrokimya tesislerinde ciddi üretim kayıpları yaşandığı, bunun da küresel petrol arzında dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

Geçici ateşkesin kırılgan yapısı sürerken, Çin’in bu yeni diplomatik çıkışı, Ortadoğu denkleminde Pekin’in daha aktif bir rol üstlenebileceği yorumlarına neden oldu.