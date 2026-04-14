Çin lideri ABD-İran savaşıyla ilgili ilk kez konuştu!

Yayınlanma:
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren çatışmaların ardından ilan edilen geçici ateşkesin gölgesinde, Çin lideri Şi Cinping uzun süren sessizliğini bozdu. Pekin’den yapılan açıklamalarda Çin’in Ortadoğu’da “yapıcı rol” üstlenmeye devam edeceği vurgulanırken, Şi’nin sunduğu dört maddelik barış önerisi dikkat çekti.

ABD ve İsrail güçleri ile İran arasında Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından tarafların geçici ateşkese yönelmesi, uluslararası diplomaside yeni bir süreci beraberinde getirdi. Çatışmaların ardından bölgesel tansiyon düşerken, küresel aktörlerin pozisyonları da netleşmeye başladı.

Ateşkesi tehlikeye atacak iddia! "Çin İran'a hava savunma sistemleri gönderiyor"Ateşkesi tehlikeye atacak iddia! "Çin İran'a hava savunma sistemleri gönderiyor"

Sürecin başından bu yana kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmayan Çin lideri Şi Cinping, savaşın geçici olarak sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Çin devlet televizyonu tarafından aktarılan açıklamalarda Şi, Pekin’in Ortadoğu’da barış ve diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğini vurguladı.

DÖRT MADDELİK BARIŞ ÖNERİSİ

Şi Cinping, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed ile Pekin’de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin’in “ilkeli dış politika yaklaşımı” çerçevesinde bölgedeki gerilimin azaltılmasına destek vereceğini ifade etti. Bu görüşme, Şi’nin savaşın başlamasından bu yana temas kurduğu ilk üst düzey Ortadoğu lideri olarak kayda geçti.

Çin lideri ayrıca Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik dört maddelik bir çerçeve önerisi sundu. Bu öneride; barış içinde bir arada yaşama ilkesinin korunması, devlet egemenliğine saygı, uluslararası hukukun üstünlüğü ve kalkınma-güvenlik dengesinin birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

ÇİN DAHA AKTİF ROL ALABİLİR

Öte yandan bölgedeki çatışmaların enerji piyasalarına etkisi de derinleşti. İran’ın bazı enerji altyapılarını hedef alması sonucu rafineri ve petrokimya tesislerinde ciddi üretim kayıpları yaşandığı, bunun da küresel petrol arzında dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

Geçici ateşkesin kırılgan yapısı sürerken, Çin’in bu yeni diplomatik çıkışı, Ortadoğu denkleminde Pekin’in daha aktif bir rol üstlenebileceği yorumlarına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Dünya
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Trump bu sefer de Meloni'ye çattı! "Cesur olduğunu sandım, yanılmışım"
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
Dünyanın en ince gökdeleni deniyor: Rüzgarda beşik gibi sallanıyor
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”
İsrail muhalefeti tepkisini ortaya koydu! “İtalya kararı, Netanyahu’nun başarısızlığının kanıtı”