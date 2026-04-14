Ateşkesi tehlikeye atacak iddia! "Çin İran'a hava savunma sistemleri gönderiyor"

ABD istihbarat değerlendirmelerine dayandırılan ve CNN tarafından aktarılan haberde, Çin'in önümüzdeki haftalarda İran’a yeni hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Raporda, Pekin’in omuzdan atılan kısa menzilli hava savunma füzeleri (MANPAD) transfer etmeyi planladığı belirtilirken, bu sistemlerin özellikle düşük irtifada uçan askeri hava araçları için ciddi bir “asimetrik tehdit” oluşturabileceği ifade edildi.

DİKKAT ÇEKİCİ SEVKİYAT PLANI

İddialara göre Çin, sevkiyatları doğrudan yapmak yerine üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirerek menşeini gizlemeye çalışıyor. Bu durumun, silah transferlerinin izini sürmeyi zorlaştırabileceği öne sürüldü.

Ayrıca raporda, İran’ın ateşkes dönemini kullanarak bazı silah sistemlerini yabancı ortaklarının desteğiyle yeniden tedarik etmeye çalıştığı da yer aldı.

ÇİN'DEN YALANLAMA GELDİ

İddialara ilişkin Pekin ve Tel Aviv’deki Çin diplomatik temsilcilikleri sert bir dille suçlamaları reddetti. Çin’in Washington Büyükelçiliği “Çin hiçbir zaman çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır; söz konusu bilgiler doğru değildir. Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, uluslararası yükümlülüklerini sürekli yerine getirmektedir. ABD tarafını temelsiz iddialarda bulunmaktan, kötü niyetli bağlantılar kurmaktan ve sansasyon yaratmaktan kaçınmaya çağırıyoruz; ilgili tarafların gerilimi artırmak yerine azaltmaya yönelik adımlar atmasını umuyoruz.” açıklamasını yaptı.

"ÇİN'İ HEDEF ALAN YANILTICI BİLGİLER"

Çin’in İsrail Büyükelçiliği ise “Çin, her zaman uluslararası hukuka ve kendi uluslararası yükümlülüklerine uyan sorumlu bir büyük ülkedir ve çatışmanın hiçbir tarafına asla silah sağlamaz. Çin’i hedef alan spekülatif, yanıltıcı ve yanlış bilgilerin yayılmasını kesin bir dille reddediyoruz. Çin, sürekli olarak barış görüşmelerinin teşvik edilmesi için çalışmıştır ve asla yangına körükle gitmemiştir. Mevcut ateşkes müzakereleri kolay sağlanmamıştır. İlgili tarafların gerilimi artırmak yerine azaltmaya yönelik adımlar atmasını umuyoruz.” ifadeleriyle ABD tarafından ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.