Papa'dan Trump'a temkinli yanıt: İncil siyasi amaçlarla kullanılmamalı

Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik sert eleştirilerine doğrudan tartışmaya girmeden yanıt verdi. Afrika turu kapsamında açıklamalarda bulunan Papa, İncil’in siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası ilişkilerde diyalog ve barış çağrısını yineledi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Afrika’daki 10 günlük resmi turunun ilk durağında uluslararası basına açıklamalarda bulundu. Reuters’a konuşan Papa, dünya genelinde artan çatışmalar ve insani krizlere dikkat çekerek barış çağrısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik eleştirileri hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Papa Leo, doğrudan polemiğe girmeyi tercih etmedi. “Onunla tartışmaya girmek istemiyorum” diyen Papa, İncil’in mesajının siyasi tartışmalara malzeme edilmemesi gerektiğini belirtti.

"BARIŞI TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Papa, açıklamasında ayrıca, “Barışı teşvik etmek, devletler arasında diyaloğu ve çok taraflı ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı. Dünyanın birçok bölgesinde sivillerin büyük acılar yaşadığına dikkat çeken Papa Leo, “Bugün çok sayıda masum insan hayatını kaybediyor. Birilerinin artık daha iyi bir yol olduğunu açıkça söylemesi gerekiyor” dedi.

TRUMP PAPA'YI HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Papa Leo’yu dış politika ve göç politikaları üzerinden eleştirmiş, “Papa olarak kendine çekidüzen vermeli” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın bu çıkışı uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırmıştı.

TRUMP'IN İRAN POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan ilk ABD’li Papa olarak tarihe geçen PaPa Leo, daha önce de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik politikalarını eleştirmiş ve gerilimi artıran söylemleri “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.

Vatikan kaynakları, Papa’nın Afrika turu boyunca barış, yoksullukla mücadele ve uluslararası dayanışma konularına odaklanacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

