Papa 14. Leo'nun yeni rotası

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin lideri Papa 14. Leo, üç günlük ziyareti boyunca Lübnan’ın siyasi kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek, farklı dini topluluklarla bir araya gelecek ve ülkenin sembolik mekânlarında düzenlenen törenlere katılacak.

Ziyaretin ilk gününde Papa’nın, Cumhurbaşkanı Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüşmesi bekleniyor. Papa daha sonra Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Selam ile bir araya gelecek. Ardından sivil toplum örgütleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin bulunduğu geniş katılımlı toplantıya iştirak edecek.

Papa 14. Leo, ziyareti kapsamında Aziz Marun Manastırı’nı ziyaret edecek ve Aziz Charbel’in mezarında dua edecek. İkinci günün devamında Harissa’daki Meryem Ana Tapınağı’nda Hıristiyan din adamlarıyla buluşacak. Öğle saatlerinde ise Papa Apostolik Nünsiyatürü’nde Katolik patrikleriyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.

ŞEHİTLER MEYDANI’NDA EKÜMENİK BULUŞMA

Papa’nın yarınki ana programlarından biri, saat 16.00’da Beyrut Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek ekümenik ve dinlerarası toplantı olacak. Günün sonunda Papa, Antakya Marunî Patrikhanesi önünde gençlerle bir araya gelecek.

BEYRUT LİMANI’NDA SESSİZ DUA

Ziyaretin son günü salı sabahı Papa, Jal Ed Dib’deki De La Croix Hastanesini ziyaret ederek hastalar ve sağlık çalışanlarıyla görüşecek. Daha sonra 2020 Beyrut Limanı patlamasının gerçekleştiği alanda sessiz bir dua edecek. Program, Beyrut Waterfront’ta düzenlenecek açık hava ayiniyle sona erecek. Papa’nın ardından Roma’ya dönmek üzere Fiumicino Havalimanı’na hareket etmesi planlanıyor.

TÜRKİYE ZİYARETİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Papa 14. Leo, Türkiye temaslarının ardından yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile barış konularında “açık ve anlamlı bir görüşme yapabilmiş olmalarının” ziyaretin en değerli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Filistin ve Ukrayna üzerine sorulan sorulara dair Papa, şu açıklamayı yaptı:

"Tabii ki her iki durumu da konuştuk kendisiyle. Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail’in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir."