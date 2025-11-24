Pakistan'da jandarma karakoluna bombalı saldırı
Pakistan'ın Peşaver kentinde jandarma karakoluna canlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 jandarma yaşamını yitirirken, 2'si yaralandı.
Pakistan basınının aktardığına göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.
CANLI BOMBALI TERÖR SALDIRISI OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Öte yandan saldırının 3 militan tarafından düzenlendiği bildirildi. Militanlardan birisinin binaya girmeye çalıştığı esnada üzerindeki bombayı patlattığı, diğer militanların ise karakola girmeye çalışırken etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.
3 JANDARMA ÖLDÜ
Saldırı sonucu 3 jandarmanın yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı belirtildi.
