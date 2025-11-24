Pakistan'da jandarma karakoluna bombalı saldırı

Yayınlanma:
Pakistan'ın Peşaver kentinde jandarma karakoluna canlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 3 jandarma yaşamını yitirirken, 2'si yaralandı.

Pakistan basınının aktardığına göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver kentinde bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendi.

pakistanda-jandarma-karakoluna-saldir.jpg

CANLI BOMBALI TERÖR SALDIRISI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Öte yandan saldırının 3 militan tarafından düzenlendiği bildirildi. Militanlardan birisinin binaya girmeye çalıştığı esnada üzerindeki bombayı patlattığı, diğer militanların ise karakola girmeye çalışırken etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.

Pakistan'da fabrikada patlama: 18 kişi öldüPakistan'da fabrikada patlama: 18 kişi öldü

3 JANDARMA ÖLDÜ

Saldırı sonucu 3 jandarmanın yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Dünya
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti