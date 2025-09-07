Özgür Özel Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıldönümünde andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinlilere yönelik soykırım yürüten İsrail tarafından, İsrail’in işgali altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölüm yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Ayşenur’un uğruna canını verdiği Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini belirten Özgür Özel, iktidara Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumud filosuna destek verme çağrısı yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden paylaşım yapan Özel Eygi’nin İsrail tarafından öldürülmesinin yıldönümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur’u rahmetle anıyor, uğruna canını verdiği Filistin davasını kararlılıkla savunacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz. Gazze’ye yardım için yola çıkan Sumud filosu da Ayşenur gibi tüm insanlığın vicdanını temsil ediyor.