Özgür Özel Erdoğan'a "uzaktan kumanda" yanıtı: 10 kilometre değil gelsin 100 metre koşalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da düzenlenen 300 bininci afet konutu töreninde CHP lideri Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirmiş "Uzaktan kumanda ile idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı kulağı durmuyor. Seviye yoksunu üslupla önüne gelene hakaret ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor" demişti.

Partisinin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen CHP 102. Yıl Koşusu'nda, Eymir Gölü etrafındaki 10 km'lik parkuru koşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaktan kumanda sözlerine yanıt verdi.

ÖZGÜR ÖZEL ERDOĞAN'A "UZAKTAN KUMANDA" YANITI

Gençlerle Eymir Gölü etrafındaki 10 km'lik parkurda koşan Özel, maratonun bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle 4-9 Eylül arasındaki haftanın kuruluş haftası olarak kutlanmasına geçen yıl tüzük değişikliğinde karar verdiklerini hatırlatarak, bu sene yoğun, bilimsel, kültürel, sanatla ve siyasetle dopdolu bir hafta geçireceklerini, pazar gününü de 102. yıl koşusuna ayırdıklarını söyledi.

Bir basın mensubunun, Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatarak değerlendirmelerini sorması üzerine Özel, "Keşke bugün basını takip ettiği pikaba koysaydık da veya kendisi uzaktan değil de yakından gelse. Şöyle 10 kilometre değil, 100 metreyi beraber koşalım bakalım öyle uzaktan nasıl görülüyor? Yakından nasıl görülüyor? bir görsün" dedi.

"ÖBÜR KOŞUYU NASILSA TAMAMLARIZ"

Özel, bir gazetecinin, partisinin 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultayına ilişkin bir soru üzerine, "Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz" dedi. Kadıköy'deki maratonu 59 dakikada bitirdiklerini, bugün yaptıkları koşuyu 56 dakikada tamamladıklarını belirten Özel, "Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, açıklama sonrasında ODTÜ ormanına fidan dikti.

Özgür Özel, en son Kadıköy'de maraton koştuğunu, Ankara'da maraton pistlerinin, parkurunun çok fazla olmaması sorununun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mansur Başkan, Ata Çiftliği'nde güzel bir tam maraton parkuru hazırladı. Umuyorum seneye onu da koşacağız. Burası da ODTÜ Ormanı'nın içerisinde, Eymir Gölü'nün etrafında. Özellikle yanan ODTÜ Ormanı'nın ağaçlarının yerine bir ağaç dikme kampanyası da bugün başlatacaktık. O yüzden bugün bir maraton parkuru düzenlendi. Genç arkadaşlarla birlikte koştuk. 10 kilometreyi biraz geçen bir parkuru hep beraber koştuk el ele. Milli maratoncumuz Mehmet Yurdadön burada. Her zaman Ankara'da bizim etkinliklerimize de eşlik ediyor. Gençler bilmez. Mehmet Bey maraton koşarken sınırı geçmiş, peşinden 'yurda dön' diye bağırmışlar. Öyle bir özelliği vardır aynı zamanda. Biz de bugün hep beraber koştuk genç arkadaşlarla. Bundan sonra her yıl ümit ediyoruz Cumhuriyet'in 150. yılında, kuruluşumuzun 200. yılında bu koşular yapılırken 'ilki 2025 yılında koşulmuştu' diye buradaki arkadaşları anacaklar. Koşunun sonunda hepimizin ödülü, İmamoğlu'na özgürlük isteyen bu tişörtlerden birer tane kazandık. Bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk. Finişi de sembolik olarak öndeki 5-6 kişi el ele geçtik ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes, bu maratonun birincisi."