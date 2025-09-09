Okullarda akıllı telefon yasaklandı: Bakan "Tiktok'ta zaman israf etmesinler" dedi

Yayınlanma:
İsveç hükümeti 2026 yılından itibaren okullarda teneffüslerde dahil olmak üzere akıllı telefonların tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Stockholm hükümeti, 2026 yılı için ilkokul ve ortaokullarda okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması yönünde karar aldı.

İSVEÇ HÜKÜMETİ 10 MİLYON DOLAR BÜTÇE HAZIRLADI

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'da başlamak üzeere akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Gelecek yıl yürürlüğe girecek kararın teneffüsleri de kapsadığını belirten Mohammson, bu uygulama için 10 milyon dolar bütçe ayrıldığını belirtti.

TİKTOK'TA ZAMAN İSRAFI YAPACAĞINA

Stockholm yönetimi tarafından ayrılan bütçeyi de hatırlatan Mohamsson, öğrencilerin “Tiktok’ta zaman israf edeceğine arkadaşlarıyla vakit geçirmesi” gerektiğini söyledi:

“Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

