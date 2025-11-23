Oğlunun cesedini yıllar sonra müzede bulduğunu iddia etti

Oğlunun intihar ettiğine inanan acılı bir anne, yıllar sonra Las Vegas'taki bir insan bedeni sergisinde gördüğü kadavranın oğluna ait olduğunu iddia edince, şüphelerle dolu bir gizem yeniden alevlendi. Anne Kim Erick, oğlunun "derisi yüzülmüş ve parçalanmış" bedeninin bir sergi objesi olarak teşhir edildiğini söyleyerek kahrolurken, müze yetkilileri iddiaları reddediyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Kim Erick'in hayatı, 2012'de oğlu Chris'in büyükannesinin evinde ölü bulunmasıyla altüst oldu. Polis, ilk incelemelerin ardından Kim'e, oğlunun uykusunda geçirdiği iki kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Ancak oğlunun apar topar yakılması ve kendisine sadece içinde külleri olan küçük bir kolye verilmesi, annenin içine bir şüphe düşürdü. Polise yaptığı ısrarlı başvurular sonucu, olay yerinde çekilen fotoğraflar kendisine ulaştırıldı. Gördükleri ise kanını dondurdu. Kim, "Fotoğraflar çok rahatsız ediciydi. Chris'in kollarında, göğsünde ve karnında boğuşma ve zapt edilme izleri vardı" dedi.

Kısa bir süre sonra ortaya çıkan toksikoloji raporu ise şüpheleri daha da artırdı: Chris'in kanında ölümcül dozda siyanür bulunmuştu. Bu, Kim için bardağı taşıran son damla oldu ve oğlunun kesinlikle bir cinayete kurban gittiğine inandı.

2014'te jüri, olayı bir cinayet soruşturması olarak yeniden açsa da, yeterli delil bulamayarak dosyayı "muhtemel intihar" olarak kapattı.

SERGİDEKİ KADAVRA VE ÜRPERTEN BENZERLİKLER

Yıllarca oğlunun katilini arayan anne, 2018'de Las Vegas'taki ünlü "Real Bodies" (Gerçek Bedenler) sergisini duydu. Plastinasyon tekniğiyle korunmuş gerçek insan kadavralarının sergilendiği bu yerdeki bazı fotoğraflar, onu yeniden dehşete düşürdü.

Kim, sergideki kadavralardan birinin, oğlu Chris'in ölüm anındaki yaralarıyla ürkütücü bir şekilde örtüştüğünü iddia ediyor. "Chris öldüğünde başının sağ şakağında gördüğüm derin kafatası kırığını internette aramaya başladım. Sergideki kadavranın fotoğrafında aynı kırığı görünce daha yakından bakmaya cesaret edemedim, bu çok acı vericiydi" dedi.

Annenin iddiasını güçlendiren bir diğer detay ise, sergideki kadavranın dövmelerinin olduğu bölgelerdeki derinin tamamen "kazınmış" olması. Normalde plastinasyon işleminde dövmeler kaybolmaz. Kim'e göre bu, kimliğinin tespit edilmesini engellemek için yapılmış bilinçli bir müdahaleydi.

"İDDİALARIN SOMUT DAYANAĞI YOK"

Acılı anne, sergi yetkililerinden kadavranın kendisine teslim edilmesini ve DNA testi yapılmasına izin verilmesini talep ediyor. Ancak serginin sahibi olan şirket, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Aileye başsağlığı diliyoruz ancak bu iddiaların hiçbir somut dayanağı yoktur. Bahsedilen örnek, 2004 yılından beri Las Vegas'ta sergilenmektedir ve adı geçen kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Tüm kadavralar etik yollarla Çin'den temin edilmiştir ve biyolojik olarak kimlik tespiti yapılamaz durumdadır" denildi.