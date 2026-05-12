New York borsası enflasyon verileri sonrası düştü

New York borsaları, ABD'de yıllık enflasyon verilerinden sonra düşüşle açıldı. Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 49.739,62 puanda işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 7.390,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,71 kayıpla 26.087,01 puana geriledi.

Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin gelişmeler ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile ateşkesin "yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü" söylemesi, Orta Doğu'da gerilimin kısa sürede azalacağına yönelik beklentileri zayıflattı.

ABD ile İran arasında kalıcı ateşkes sağlanabileceğine yönelik iyimserliğin azalması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

PETROL YİNE YÜKSELDİ

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,2 artarak 107,6 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,3 artışla 101,3 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri güçlendirirken, ABD'de bugün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun nisanda hız kazandığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyelerde tutacağına yönelik beklentiler güç kazandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, İran'daki çatışmalar başlamadan önce Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı öngörülürken, mevcut durumda bankanın politika faizini yıl sonuna kadar sabit tutacağı tahmin ediliyor. (AA)