New York Belediye Başkanı adaylıktan çekildi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kasım ayında yapılacak seçimlerde bir sonraki belediye başkanlığı için yürüttüğü kampanyayı sona erdirdiğini açıkladı.

ABD merkezli X platformunda paylaştığı videoda konuşan Adams, görev süresi boyunca suç oranlarının düşürülmesi, konutların erişilebilirliği ve ekonomik toparlanma gibi başarılara dikkat çekti. Ancak, seçim finans kurulunun yeterli kamu fonu sağlamaması nedeniyle gerekli bağışları toplayamadığını ve bu durumun “ciddi bir kampanya yürütmesini zayıflattığını” söyledi.

Müslüman New York Belediye Başkanı adayına destekler artıyor

Trump Müslüman başkan adayını hedef aldı: Komünist delinin New York'u mahvetmesine izin vermeyeceğim

Adams, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim." ifadesini kullandı. Adaylıktan çekilmesinin kamu hizmetlerini bırakacağı anlamına gelmediğini, görev süresi bitene kadar New York’u daha güvenli, adil ve erişilebilir bir kent haline getirmek için çalışacağını vurguladı.

MAMDANI'NİN RAKİPLERİ ELENİYOR

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanlığı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa gireceğini duyurmuştu.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.