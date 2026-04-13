Netanyahu'dan Hürmüz ablukasına tam destek!

Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran limanlarına yönelik başlatacağı deniz ablukasına destek verdiklerini açıkladı. Washington ile tam koordinasyon içinde olduklarını belirten Netanyahu, görüşmelerin merkezinde İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen durdurulmasının bulunduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararına açık destek verdiklerini duyurdu. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Netanyahu, Washington yönetimiyle yakın temas halinde olduklarını ve bölgedeki gelişmeleri anbean koordine ettiklerini ifade etti.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen ateşkes ve nükleer müzakerelere değinen Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı son görüşmenin detaylarını paylaştı. Netanyahu’ya göre Vance, ABD yönetiminin önceliğinin İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tamamen ülke dışına çıkarılması ve uzun yıllar boyunca zenginleştirme faaliyetlerinin kesin şekilde engellenmesi olduğunu vurguladı.

NÜKLEER KONUSUNA DEĞİNDİ

Netanyahu, bu yaklaşımın İsrail açısından da kritik önemde olduğunu belirterek, İran’ın nükleer kapasitesinin sınırlandırılmasının bölgesel güvenlik için temel şart olduğunu dile getirdi.

İsrail Başbakanı ayrıca, ABD’nin İran limanlarına giren ve çıkan tüm gemileri kapsayan deniz ablukası planına destek verdiklerini yineledi. Söz konusu adımın, İran üzerindeki ekonomik ve stratejik baskıyı artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ ABLUKASI BAŞLIYOR

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ablukaya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın saat 17.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Denizi dahil olmak üzere İran’a ait tüm limanları kapsayan denetimlerin “tarafsız” şekilde yürütüleceği belirtildi.

CENTCOM ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan geçerek İran dışındaki limanlara yönelen uluslararası deniz trafiğinin bu uygulamadan etkilenmeyeceğini bildirdi.

LÜBNAN'A OPERASYONLAR YOĞUNLAŞTI

Bölgedeki askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. Netanyahu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl çevresinde İsrail ordusunun operasyonlarının yoğunlaştığını ve saldırıların sürdüğünü açıkladı.

Gelişmeler, Ortadoğu’da tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ederken, özellikle enerji yolları ve küresel ticaret açısından kritik öneme sahip deniz hatlarında yeni bir gerilim dalgası ihtimalini güçlendiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
