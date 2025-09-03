Netanyahu: Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli

Netanyahu: Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli
Yayınlanma:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben video mesaj paylaştı.

Netanyahu video mesajda, Gazze’ye yaklaşık 23 aydır düzenledikleri saldırılar ve bölgenin kuzeyindeki Gazze kentini işgale ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, "Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, fakat bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
Macron'dan "Filistinli yetkililere vize" açıklaması
Macron'dan "Filistinli yetkililere vize" açıklaması
İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek
İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek