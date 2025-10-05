Nepal’i sel ve heyelan vurdu: 39 can kaybı

Güney Asya ülkesi Nepal’de etkili olan muson yağmurları, sel, heyelan ve yıldırım düşmesi gibi afetlere yol açtı.

39 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, farklı bölgelerde yaşanan olaylarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin kaybolduğunu, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yoğun yağışlar nedeniyle iç hat uçuşları iptal edildi. Başkent Katmandu’yu diğer bölgelere bağlayan bazı yollar heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hükümet, doğu ve orta bölgelerde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle üç günü kapsayan ulusal tatil ilan etti.

Nepal’de haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları, her yıl çok sayıda can kaybına ve altyapı hasarına neden oluyor.