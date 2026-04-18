Ne klima ne kombi kullanıyorlar: Neredeyse bedava ısınıyorlar

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Setenil de las Bodegas kasabası modern mimari alışkanlıklarını yerle bir eden sıra dışı yapısıyla dünyayı şaşırtıyor.

Trejo Nehri’nin binlerce yılda aşındırdığı dev kanyonun içine kurulan yerleşim yerinde evlerin çatıları gökyüzüne değil tonlarca ağırlıktaki devasa kaya kütlelerine açılıyor. Doğayla iç içe geçen bu tasarım kasabayı dünyanın en ilginç yerleşim yerlerinden biri haline getiriyor.

DOĞAL İKLİMLENDİRME SAYESİNDE FATURA DERDİ BİTİYOR

Kasaba halkı nehrin oluşturduğu doğal kaya oyuklarını genişleterek bu alanları modern yaşam alanlarına dönüştürmüş durumda. Evlerin inşasında herhangi bir yapay çatı malzemesi kullanılmazken kanyonun tavanını oluşturan bazalt kayalar doğrudan konutların üst örtüsü görevini üstleniyor.

Bu özgün mimari yapı sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor aynı zamanda doğal bir termal sistem oluşturuyor. Kayaların sağladığı yalıtım sayesinde evlerin iç sıcaklığı dışarıdaki sert hava koşullarına rağmen yıl boyunca sabit kalarak büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor.

GÜNEŞLİ MAĞARALAR SOKAĞI DOĞAL BİR TÜNELİ ANDIRIYOR

Kasabanın en çok turist çeken noktası olan Güneşli Mağaralar Sokağı dev bir kayanın yolun üzerine eğilmesiyle devasa bir tünel görünümüne kavuşmuş durumda. Binaların beyaz boyalı dış cepheleri ile gri kaya kütlelerinin birleştiği bu dar geçitlerde ulaşım kayaların izin verdiği ölçüde sağlanabiliyor.

Bazı bölgelerde gökyüzü tamamen kapandığı için gün ışığı sadece sarp kayaların arasından süzülerek zemine ulaşıyor.

Her taraf bembeyaz ama dünya ile bağları simsiyah!

BİN YILLIK SAVUNMA KALESİ BUGÜN TURİZMİN GÖZBEBEĞİ

Bölgedeki arkeolojik bulgular mağara yerleşimlerinin köklü bir tarihe sahip olduğunu kanıtlıyor. Kayaların içine oyulan bu stratejik yapılar tarih boyunca istila ordularına karşı aşılmaz bir kale görevi görmesinin yanı sıra gıdaların taze kalması için doğal depo olarak da kullanıldı.

Günümüzde bu tarihi doku bozulmadan korunurken geleneksel yapılar restoran butik otel ve konut olarak hizmet vermeye devam ediyor.