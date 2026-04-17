Her taraf bembeyaz ama dünya ile bağları simsiyah!

Dünya baş döndürücü bir hızla dijitalleşirken Türkmenistan, katı siyasi kuralları ve dış dünyaya kapalı yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kuzey Kore’ye benzetilen ancak kendine has bir otoriter mimariyle şekillenen ülke, modern çağda adeta bir "şebeke dışı" yaşam sürdürüyor.

DÜNYANIN EN BEYAZ BAŞKENTİ AŞKABAT

Stratejik konumuyla bölgede kritik bir noktada yer alan Türkmenistan, gücünü başkent Aşkabat’ın mermer dokusuyla sergiliyor. Dünyanın en yoğun beyaz mermer kaplı binasına ev sahipliği yapan şehir, politik bir gövde gösterisinin merkezine dönüşmüş durumda.

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren devasa bayrak direkleri ve ihtişamlı anıtlar, devletin refah imajını yansıtmak amacıyla kentsel dokuyu şekillendiriyor.

İNTERNET HEM YASAK HEM ÇOK PAHALI

Ülkede internet erişimi yalnızca kısıtlı değil, aynı zamanda dünyanın en pahalı hizmetleri arasında yer alıyor. Sosyal medya platformları, uluslararası haber siteleri ve mesajlaşma uygulamaları devlet eliyle sistematik olarak engelleniyor.

2015 yılında uzaya iletişim uydusu fırlatan yönetim, aynı dönemde özel uydu antenlerini yasaklayarak bilgi akışı üzerindeki mutlak tekelini sağlamlaştırdı.

BEDAVA ENERJİ DÖNEMİ TARİHE KARIŞTI

Türkmenistan halkı için on yıllardır devam eden sosyal destek sistemi son yıllarda köklü bir değişim geçirdi. 1993 yılından itibaren vatandaşa ücretsiz olarak sunulan elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri ekonomik önlemler kapsamında kaldırıldı.

2017 ve 2019 yılları arasında aşamalı olarak sonlandırılan bu sübvansiyonlar, halkın günlük yaşamında yeni bir ekonomik zorluğu beraberinde getirdi.

71 YILINDAN BERİ SÖNMEYEN ATEŞ

Ülkenin coğrafi yapısı, insan eliyle kurulan beyaz şehirlerle büyük bir tezat oluşturuyor. Topraklarının büyük bölümü Orta Asya’nın en kurak bölgelerinden biri olan Karakum Çölü ile kaplı olan ülkede, "Cehennem Kapısı" olarak bilinen doğal gaz krateri ise en dikkat çekici nokta. 1971 yılındaki bir sondaj kazasından bu yana yanmaya devam eden bu dev krater, ülkenin yer altı zenginliğini simgeliyor.

BEYAZ DUVARLARIN ARDINDAKİ GİZEM

İpek Yolu mirasını dev enerji kaynaklarıyla birleştiren yönetim, bireysel hakları devlet otoritesinin gölgesinde tutmayı sürdürüyor. Aşkabat’ın sessiz ve mermer kaplı sokakları, dijital dünyanın gürültüsüne karşı bir kalkan işlevi görürken bu modelin sürdürülebilirliği uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.