Mossad itiraf etti! "Hedefimiz İran'da rejim değişikliği"

İsrail’in dış istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea, ABD ile birlikte İran’a karşı yürütülen son operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre Barnea, teşkilatın operasyon süresince yalnızca dış kaynaklı istihbaratla sınırlı kalmadığını, doğrudan İran’ın başkenti Tahran içinde de aktif faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Bu açıklama, İsrail’in İran içindeki operasyonel kapasitesine dair şimdiye kadarki en açık itiraflardan biri olarak yorumlandı.

"OPERASYONLAR BİTMEYECEK"

Barnea, Mossad’ın sağladığı “kesin ve anlık istihbarat” sayesinde İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran kaynaklı füze tehditlerini hedef alabildiğini belirtti. Küresel güvenlik uzmanları, bu tür operasyonların genellikle siber istihbarat, yerel ajan ağları ve hassas hedefleme sistemlerinin birleşimiyle mümkün olduğuna dikkat çekti.

Açıklamalarda en dikkat çeken unsur ise Barnea’nın görev tanımına ilişkin sözleri oldu. Mossad Başkanı, operasyonların savaşın sona ermesiyle bitmeyeceğini vurgulayarak, “Görevimizin devam etmesi için planlama yaptık” dedi. Bu ifadeler, İsrail’in İran’a yönelik uzun vadeli ve çok katmanlı bir strateji izlediğine işaret ediyor.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Daha da çarpıcı olan ise Barnea’nın İran’daki yönetimi doğrudan hedef alan sözleri oldu. Mossad’ın sorumluluğunun “ancak bu radikal rejimin değişmesiyle sona ereceğini” savunan Barnea, bunun teşkilatın görevlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bu söylem, diplomatik çevrelerde “rejim değişikliği” hedefinin açık biçimde dillendirilmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre Barnea’nın açıklamaları yalnızca geçmiş operasyonlara dair bir bilgilendirme değil; aynı zamanda İran’a yönelik psikolojik ve stratejik bir mesaj niteliği taşıyor. Bu mesajın, hem İran yönetimine hem de bölgedeki diğer aktörlere “operasyonlar sürecek” sinyali verdiği ifade edildi.