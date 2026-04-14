İsrail'den Almanya'ya soykırım iması! "Avrupa’nın ikiyüzlü liderlerinden talimat almayacağız”

İsrail’de aşırı sağcı çizgisiyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Batı Şeria’daki gelişmelere yönelik uyarılarını hedef aldı. Smotrich, sert ifadelerle hem Merz’e hem de Avrupa liderlerine yüklendi.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in İsrail-Filistin hattındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Smotrich, Almanya Başbakanı’nın İsrail’e “ahlak dersi vermemesi gerektiğini” savunarak, tarihsel göndermelerle dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZİ BİR KEZ DAHA GETTOLARA HAPSEMEZSİNİZ"

Smotrich, Merz’in Almanya adına Holokost nedeniyle “binlerce kez özür dilemesi gerektiğini” ileri sürerken, Avrupa liderlerini de “ikiyüzlülükle” suçladı. Açıklamasında en çok tepki çeken ifade ise “Bizi bir kez daha gettolara hapsedemezsiniz.” sözleri oldu.

Smotrich ayrıca, “Almanların Yahudilere nerede yaşayıp yaşayamayacaklarını dikte ettiği günlerin sona erdiğini ve bir daha geri gelmeyeceğini” belirterek, Avrupa’dan gelen eleştirileri kabul etmeyeceklerini söyledi.

BÜYÜKELÇİDEN KINAMA GELDİ

Öte yandan İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Smotrich’in sözlerine mesafe koyarak açıklamaları “kesin bir dille kınadığını” ifade etti. Prosor, Almanya’nın İsrail için Avrupa’daki en önemli diplomatik destekçilerden biri olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde özellikle Batı Şeria’da olası ilhak adımlarına karşı ciddi endişelerini dile getirmiş, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması gerektiğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

