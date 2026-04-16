Milyonlarcası tek tek incelendi: Tam tamına 2.6 milyon renk tespit edildi

JustCover uzmanları 78 popüler destinasyonu özel bir yazılımla inceleyerek dünyanın en renkli şehirlerini belirledi. Dijital analizler sonucunda zirvede yer alan şehirde 2,6 milyondan fazla farklı renk tonu tespit edildi.

Dünyanın en göz alıcı ve renkli noktalarını belirlemek için yola çıkan JustCover uzmanları, küresel çapta popülerliğe sahip 78 farklı destinasyonu kapsamlı bir incelemeden geçirdi. Özel bir yazılım aracılığıyla gerçekleştirilen pikseller bazındaki analizler, dünya şehirlerinin gizli kalmış görsel zenginliğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

Yapılan araştırmada Portekiz’in başkenti Lizbon, tam 2,6 milyondan fazla farklı renk tonuyla listenin en tepesinde yer alarak dünyanın en renkli şehri unvanını kazandı.

AVRUPA’NIN GÖRSEL LİDERİ PORTEKİZ OLDU

Listenin ilk üç sırasında iki ayrı şehriyle boy gösteren Portekiz, Avrupa’nın adeta görsel başkenti haline geldi. Zirvedeki Lizbon, Alfama bölgesindeki pastel tonlu yapılar, şehre ruh katan geleneksel çiniler ve hafızalara kazınan sarı tramvaylarıyla adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

Listenin üçüncü sırasına adını yazdıran Porto ise Douro Nehri kıyısına dizilen kiremit çatılı evleri ve canlı cephe tasarımlarıyla bu başarıyı perçinledi.

MALEZYA’DAN BEKLENMEDİK RENK LABORATUVARI

Araştırmanın ikinci sırasında yer alan Malezya’nın başkenti, modern mimari ile geleneksel dokunun birleşimiyle şaşırtıcı bir çeşitlilik sergiledi. Gökdelenlerin neon ışıkları ile tapınakların zengin süslemelerinin yarattığı kontrast, şehri bir renk merkezine dönüştürdü.

Özellikle Batu Mağaraları’nın gökkuşağını andıran ünlü merdivenleri, kentin bu yüksek puanı almasında belirleyici rol oynadı.

KOLOMBİYA VE BREZİLYA’NIN GÖRSEL İMZASI

Listenin dördüncü sırasında bulunan Kolombiya’nın liman kenti Cartagena, ikonik sarı Saat Kulesi ve çiçeklerle süslü balkonlarıyla dikkat çekti.

Hemen ardından beşinci sırada yer alan Brezilya’nın efsanevi kenti Rio de Janeiro ise 2,3 milyondan fazla benzersiz tonla listedeki yerini aldı. Rio’nun bu başarısında, Selaron Merdivenleri’ndeki binlerce seramik mozaiğin payı oldukça büyük.

MİLYONLARCA PİKSEL FİLTRESİZ ANALİZ EDİLDİ

Uzmanlar sonuçların doğruluğunu korumak adına fotoğraflarda herhangi bir filtre veya dijital düzenleme bulunmayan doğal kareleri tercih etti. İnsan gözünün ilk bakışta ayırt edemeyeceği milyonlarca renk tonunu ayrıştıran özel bir teknoloji, şehirlerin gerçek görsel kimliğini saptadı.

Listenin devamında yer alan Havana, New York ve New Orleans gibi şehirlerin puanları ise devasa reklam panoları ve geceyi aydınlatan neon ışıklarıyla yükseldi. Barselona ve Dubrovnik gibi tarihi merkezlerin de ilk 15 içinde yer alması, eski dokunun görsel canlılığını koruduğunu bir kez daha ispatladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

