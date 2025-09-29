Miçotakis’ten adalara ilişkin “savaş sebebi” açıklaması

Yayınlanma:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın 1995'te aldığı karasularının 12 mile çıkarılması kararına karşı aynı yıl bu hamleyi "savaş sebebi" sayacağını açıklayan Türkiye'nin bu kararından vazgeçmesi için çağrı yaptı. Miçotakis Yunan tarafının taleplerinde değişim olup olmadığı hakkında bir ifade kullanmadı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'yi, Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması halinde ilan edeceğini duyuruğu “savaş sebebi”nden vazgeçmeye çağırdı.

'İLERİYE GİDEN YOL DİYALOGDUR'

Yunanistan merkezli Ekathimerini'nin aktardığına göre Türkiye’nin 30 yıl önce aldığı kararı geri çekmesi gerektiğini söyleyen Yunan Başbakan, “silah değil diyalog” çağrısı yaptı. Ancak Atina tarafının 12 mil talebinde değişikliğe yönelik bir ifade kullanmadı.

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğimizi vurguladım. Ancak 30 yıl sonra, Türkiye'nin savaş sebebini geri çekmesinin zamanı geldi. İleriye giden yol silahların dili değil, diyalogdur."

yunanistan-basbakani-micotakis-1.jpg
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis

TBMM'NİN "CASUS BELLİ" KARARI

“Casus Belli (savaş sebebi)”, Yunanistan'ın karasularını genişletme olasılığına yanıt olarak 1995 yılında TBMM tarafından ilan edildi. Bu karar Yunanistan’ın aynı yıl aldığı karasularını 12 mile çıkarma kararına karşı alındı.

12 MİL SORUNU NEDİR?

Yunanistan’ın Türkiye yakınında sahip olduğu adalar sebebiyle 12 mile çıkarma kararı Ankara tarafından, Türkiye’nin karasularındaki egemenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle savaş sebebi sayılıyor.

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti: Gerekirse ordumuz devreye girerMiçotakis Türkiye’yi tehdit etti: Gerekirse ordumuz devreye girer

ANLAŞMAYLA BELİRLENMEMİŞ DURUMDA

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan ulaşılabilen bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırı henüz bir anlaşmayla belirlenmemiştir.

Şu anda, hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi’ndeki genişliği 6 deniz milidir. Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki sahillerinin coğrafi konumu birbirine yan yana ve aynı zamanda karşı karşıyadır, bu da bir sınırlandırmayı gerekli kılmaktadır.

Deniz alanlarının kesiştiği ya da bir noktada birleştiği yerlerdeki yakın ya da karşıt konumlar arasında bulunan deniz alanları sınırlarının anlaşmayla belirlenmesi gerekliliği uluslararası hukukun temel bir kuralıdır.

Bununla birlikte, Ege Denizi örneğinde, sahillerin karşıt olduğu alanların yanı sıra sahillerin bitişik olduğu bölgelerde de karasuları çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir deniz sınırı mevcut değildir.

TÜRKİYE’NİN PAYI YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞÜYOR

Karasularının 12 deniz miline çıkarılması, Ege Denizi’ndeki çıkar dengelerini Türkiye’nin aleyhine orantısız bir şekilde değiştirecektir. Şu anda, sahip olduğu birçok ada sebebiyle, Yunanistan’ın karasuları Ege Denizi’nin %40’ını oluşturmaktadır. Karasularının 12 deniz miline çıkarılması durumunda bu oran %70’e yükselmektedir. Bu durumda açık deniz büyüklüğü %51’den %19’a düşerken, Türkiye’nin karasuları da Ege Denizi’nin %10’undan daha az kalmaktadır.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

