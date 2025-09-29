Miçotakis’ten adalara ilişkin “savaş sebebi” açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'yi, Yunanistan’ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarması halinde ilan edeceğini duyuruğu “savaş sebebi”nden vazgeçmeye çağırdı.

Yunanistan merkezli Ekathimerini'nin aktardığına göre Türkiye’nin 30 yıl önce aldığı kararı geri çekmesi gerektiğini söyleyen Yunan Başbakan, “silah değil diyalog” çağrısı yaptı. Ancak Atina tarafının 12 mil talebinde değişikliğe yönelik bir ifade kullanmadı.

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğimizi vurguladım. Ancak 30 yıl sonra, Türkiye'nin savaş sebebini geri çekmesinin zamanı geldi. İleriye giden yol silahların dili değil, diyalogdur."

“Casus Belli (savaş sebebi)”, Yunanistan'ın karasularını genişletme olasılığına yanıt olarak 1995 yılında TBMM tarafından ilan edildi. Bu karar Yunanistan’ın aynı yıl aldığı karasularını 12 mile çıkarma kararına karşı alındı.

Yunanistan’ın Türkiye yakınında sahip olduğu adalar sebebiyle 12 mile çıkarma kararı Ankara tarafından, Türkiye’nin karasularındaki egemenliğini tehdit edeceği gerekçesiyle savaş sebebi sayılıyor.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan ulaşılabilen bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırı henüz bir anlaşmayla belirlenmemiştir.

Şu anda, hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi’ndeki genişliği 6 deniz milidir. Türkiye’nin ve Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki sahillerinin coğrafi konumu birbirine yan yana ve aynı zamanda karşı karşıyadır, bu da bir sınırlandırmayı gerekli kılmaktadır.

Deniz alanlarının kesiştiği ya da bir noktada birleştiği yerlerdeki yakın ya da karşıt konumlar arasında bulunan deniz alanları sınırlarının anlaşmayla belirlenmesi gerekliliği uluslararası hukukun temel bir kuralıdır.

Bununla birlikte, Ege Denizi örneğinde, sahillerin karşıt olduğu alanların yanı sıra sahillerin bitişik olduğu bölgelerde de karasuları çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir deniz sınırı mevcut değildir.