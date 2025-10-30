Meloni'yi şoke eden karar: Türkiye'yi geçecekti!

İtalya'da Sayıştay, Giorgia Meloni hükümetinin, Messina Boğazı'na yapmayı hedeflediği 13,5 milyar euroluk köprü projesinin mali planını onaylamayı reddetti.

Sayıştayın kısa bir açıklamayla dün duyurduğu kararın gerekçelerini daha sonra açıklayacağı belirtildi.

MELONİ TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından Sayıştaya tepki göstererek "Hükümet ve Parlamento’nun karar alma yetkisine yönelik bir başka yargısal müdahale örneğidir" ifadesini kullandı.

Meloni’nin çağrısıyla Messina Boğazı Köprüsü projesiyle ilgili Sayıştay kararını görüşmek üzere bakanlar ve başbakan yardımcıları bu sabah acil olarak toplandı.

İtalya Başbakanı Meloni'ye Türkiye tepkisi

İtalya Başbakanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay’ın projeyi reddine ilişkin gerekçeli kararın bekleneceği belirtilerek "Belgenin içeriği ayrıntılı biçimde incelendikten sonra, Hükümet mevcut mevzuatta öngörülen tüm araçları kullanarak her bir değerlendirmeye noktası noktasına karşılık verecektir. Hükümet tarafından tam olarak paylaşılan hedef ise projenin hayata geçirilmesi konusunda devam etmektir." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'DEKİ KÖPRÜYÜ GEÇECEK" DEMİŞLERDİ

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, ağustos ayında nihai onay verdiği proje kapsamında toplam uzunluğu 3,6 kilometreyi bulan asma köprünün inşa edilmesi planlanıyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, projenin nihai onay almasının ardından 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "(Messina Boğazı Köprüsü) Dünyanın en uzun tek açıklıklı köprüsü olacak. Bu alanda şu anda Türkiye'deki köprü (Çanakkale 1915 Köprüsü) ilk sırada bulunuyor, sonra Japonya'daki, sonra da Çin'deki köprü geliyor" demişti.