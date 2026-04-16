Markette korku dolu anlar! Saldırgan 3 yaşındaki çocuğu bıçakla rehin aldı

ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir Walmart mağazasında yaşanan olay, ülkede geniş yankı uyandırdı. Yerel polis kaynaklarına göre 31 yaşındaki Noemi Guzman, salı günü mağaza içerisinde bir bıçak çalarak 3 yaşındaki bir çocuğu tehdit etti ve bakıcısını etkisiz hale getirerek çocuğu zorla dışarı çıkardı.

Güvenlik kamerası ve polis vücut kamerası görüntülerine göre saldırgan, mağaza içinde başlayan saldırısını dışarıda da sürdürdü. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi çocuğu rehin tutarken buldu.

YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, Guzman’ın bıçağı bırakmayı reddettiğini ve bu sırada çocuğun yüzünden yaralandığını açıkladı. Tehlikenin devam etmesi üzerine iki polis memurunun ateş açtığı, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GEÇMİŞİNDE ŞİDDET VAKALARI VAR

ABD basınında yer alan bilgilere göre Guzman’ın geçmişte de şiddet içeren olaylara karıştığı, 2024 yılında bir evde yangın çıkarmaya çalıştığı ve babasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında ise sanığın şizofreni tanısı aldığı ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmedildiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.