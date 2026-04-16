Markette korku dolu anlar! Saldırgan 3 yaşındaki çocuğu bıçakla rehin aldı

Markette korku dolu anlar! Saldırgan 3 yaşındaki çocuğu bıçakla rehin aldı
Yayınlanma:
ABD’nin Omaha kentinde bulunan Walmart mağazasında yaşanan rehine krizi, polis müdahalesiyle sona erdi. 31 yaşındaki bir kadın, 3 yaşındaki bir çocuğu bıçak zoruyla kaçırdıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD’nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir Walmart mağazasında yaşanan olay, ülkede geniş yankı uyandırdı. Yerel polis kaynaklarına göre 31 yaşındaki Noemi Guzman, salı günü mağaza içerisinde bir bıçak çalarak 3 yaşındaki bir çocuğu tehdit etti ve bakıcısını etkisiz hale getirerek çocuğu zorla dışarı çıkardı.

Üç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydıÜç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydı

Güvenlik kamerası ve polis vücut kamerası görüntülerine göre saldırgan, mağaza içinde başlayan saldırısını dışarıda da sürdürdü. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi çocuğu rehin tutarken buldu.

YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer, Guzman’ın bıçağı bırakmayı reddettiğini ve bu sırada çocuğun yüzünden yaralandığını açıkladı. Tehlikenin devam etmesi üzerine iki polis memurunun ateş açtığı, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

GEÇMİŞİNDE ŞİDDET VAKALARI VAR

ABD basınında yer alan bilgilere göre Guzman’ın geçmişte de şiddet içeren olaylara karıştığı, 2024 yılında bir evde yangın çıkarmaya çalıştığı ve babasını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında ise sanığın şizofreni tanısı aldığı ve cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmedildiği bilgisi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi" mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Dünya
Kebap aldı, servet ödedi! Aynı yöntemle binlerce lira vurgun
Kebap aldı, servet ödedi! Aynı yöntemle binlerce lira vurgun
Çöp toplayana tatil bedava olacak
Çöp toplayana tatil bedava olacak
Washington’da olağanüstü hazırlık: Otomotiv devleri savunma üretimine giriyor
Washington’da olağanüstü hazırlık: Otomotiv devleri savunma üretimine giriyor