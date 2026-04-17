Magyar’dan Orban dönemine bir suçlama daha! "Belgeler yakılıyor"

Yayınlanma:
Güncelleme:
Macaristan’da uzun süreli Viktor Orban yönetiminin ardından göreve gelen yeni Başbakan Peter Magyar, devlet kurumlarında “geniş çaplı belge imhası” yapıldığı yönünde çok sayıda ihbar aldıklarını açıkladı. Magyar, bazı bakanlıklar ve hükümete yakın yapılar içinde kritik evrakların sistematik biçimde yok edildiğini öne sürdü.

Macaristan’da siyasi tansiyon, iktidar değişiminin ardından yükselmeye devam ediyor. Ülkede 16 yıllık Viktor Orban döneminin sona ermesiyle göreve gelen yeni Başbakan Peter Magyar, devlet kurumlarında dikkat çeken iddiaları gündeme taşıdı.

Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli bakanlıklardan, bağlı kamu kurumlarından ve iktidara yakın şirketlerden “geniş çaplı belge imhasına” dair giderek artan sayıda bildirim aldıklarını duyurdu. Başbakan, bu durumun kamu yönetimi içinde ciddi bir güvenlik ve şeffaflık sorunu oluşturduğunu savundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HEDEFTE

Magyar ayrıca, Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’yu da hedef aldı. Szijjarto’nun yaptırımlarla ilgili gizli belgeleri imha ettiği yönünde bilgiler aldıklarını belirten Magyar, söz konusu iddiaların bakanlık içinden gelen kaynaklara dayandığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Magyar, “Bugün sabah 10 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı’nda bulunduğu ve o andan itibaren kendisi ile ekibinin yaptırımlara ilişkin belgeleri imha ettiği yönünde bilgiler ulaştı” dedi.

KRİZ BÜYÜYOR

Söz konusu iddialar Macaristan siyasetinde yeni bir kriz dalgası yaratırken, hükümet cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Gözler şimdi hem Dışişleri Bakanlığı’na hem de başlatılabilecek olası soruşturmalara çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Dünya
