Baskıcı rejimin devrilmesinden sonra Macar gazeteci paylaştı! "Biz hala buradayız"

Macaristan’da 16 yıllık baskıcı Orban iktidarının seçimlerde yenilmesinin ardından bir Macar gazetecinin sosyal medya paylaşımı gündem yarattı. Gazeteci Viktória Serdült, “Solda: Orbán muhalefetteyken gazeteci olan 24 yaşındaki ben. Sağda: 45 yaşındaki ben, hâlâ gazeteciyim—Orbán'ın tekrar iktidara gelmesinden iki gün önce. Ve yine de, hâlâ buradayız" ifadelerini kullandı.

Macaristan genel seçimlerinde tarihi bir değişim yaşanmış ve 16 yıldır iktidarı elinde tutan Viktor Orban, rakibi Peter Magyar karşısında yenilgiye uğramıştı. Yapılen seçimlerde, Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar zaferini ilan ederken Tisza yüzde 52, Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39 oy almıştı.

16 YILLIK BASKICI İKTİDAR SONA ERDİ!

2010 yılından bu yana ülkeyi demir yumrukla yöneten; 16 yıllık iktidarı boyunca yargı kurumlarına, orduya ve ülkedeki basın kuruluşlarının tamamına kendisine ve partisine yakın isimleri yerleştirmesiyle bilinen Viktor Orban, iktidara veda etmişti.

GAZETECİDEN “BİZ HALA BURADAYIZ” PAYLAŞIMI!

Baskıcı Orban iktidarının yenilgiye uğramasının ardından Macar gazeteci Viktória Serdült, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Serdült, meslek hayatına ilişkin 2 fotoğraf paylaşarak “Solda: Orbán muhalefetteyken gazeteci olan 24 yaşındaki ben. Sağda: 45 yaşındaki ben, hâlâ gazeteciyim—Orbán'ın tekrar iktidara gelmesinden iki gün önce.” ifadelerine yer verdi.

Seldült, sözlerinin devamında “Bu anlar arasında: çok iş, iş kayıpları, kapanan gazeteler, karalama kampanyaları. Ve yine de, hâlâ buradayız. Önemli olan da bu.” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

