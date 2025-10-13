Maduro'dan muhalifine verilen Nobel'e karşı hamle: Resmen kapattı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Nobel Ödülleri'nin merkezi Oslo'daki büyükelçiliğinin kapatıldığını açıkladı.

Kapatılmanın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'cadı' olarak nitelendirdiği muhalif lider Marina Corina Machado'ya Nobel Barış Ödülü verilmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

VENEZUELA OSLO BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

Norveç Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'nın muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesinden birkaç gün sonra, herhangi bir gerekçe göstermeden Oslo'daki büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cecilie Roang, medyaya gönderdiği e-postada, "Venezuela büyükelçiliğinden kapılarını kapattığı konusunda bilgi aldık ve herhangi bir gerekçe sunulmadı" dedi.

Maria Corina Machado

Nobel ödülünü Trump’a ithaf etmişti: ABD Başkanı’ndan Machado açıklaması

ÖDÜLÜNÜ TRUMP'A ATFETMİŞTİ

Nobel Barış Ödüllü Venezuela Muhalefet Lideri Maria Corina Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a atfetmişti.

Ödülü almasıyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada Machado, "Bu ödülü Venezuela'nın acı çeken halkına ve kararlı desteğinden dolayı Başkan Trump'a adıyorum" mesajını paylaştı.

Machado, Trump'ın yardımıyla ilgili çağrısını tekrarlayarak, "Başkan Trump'a bugün her zamankinden çok güveniyoruz" dedi ve Trump'ın yardımıyla, ABD ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerin "özgürlük ve demokrasiye erişebileceğini" ileri sürdü.