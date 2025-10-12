Madagaskar için itidal çağrısı

Youssouf yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'da ordunun hareketleri ve halk gösterileriyle damgalanan ülkedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini “derin endişeyle” takip ettiğini söyledi.

Hükümetin diyaloga olan bağlılığını memnuniyetle karşılayan Youssouf, Madagaskar'daki tüm sivil ve askeri paydaşları sakin ve itidalli davranmaya ve durumu çözmek için barışçıl yaklaşımlara öncelik vermeye çağırdı.

BARIŞI KORUMA ÇAĞRISI

Youssouf, tüm Madagaskarlı tarafları, anayasaya ve yerleşik kurumsal çerçevelere tam saygı göstererek, birlik, istikrar ve barışı korumak için sorumluluk ve vatanseverlikle hareket etmeye çağırdı.

‘TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KORUNMALI’

AUC başkanı ayrıca, Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı'nda belirtilen ilkeleri hatırlatarak, tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurguladı.

‘ÇABALARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ’

Youssouf, “bu zor zamanlarda” AUC'nin Madagaskar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu yineledi ve kurumsal normalliği yeniden tesis etmek ve barışı pekiştirmek amacıyla ulusal ve bölgesel çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU

Geçen hafta, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kitlesel protestoların ardından hükümeti feshettiği haftadan sonra Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Rajoelina, yeni başbakanın yaşam koşullarını iyileştirmeye ve önemli ulusal öncelikleri ilerletmeye odaklanarak “düzeni yeniden tesis edebilecek ve halkın güvenini geri kazanabilecek” biri olması gerektiğini söyledi.