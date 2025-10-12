Madagaskar için itidal çağrısı

Madagaskar için itidal çağrısı
Yayınlanma:
Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, pazar günü Madagaskar'da artan siyasi gerginliklere karşı itidal ve barışçıl, uzlaşmacı çözümler çağrısında bulundu.

Youssouf yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'da ordunun hareketleri ve halk gösterileriyle damgalanan ülkedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini “derin endişeyle” takip ettiğini söyledi.

Hükümetin diyaloga olan bağlılığını memnuniyetle karşılayan Youssouf, Madagaskar'daki tüm sivil ve askeri paydaşları sakin ve itidalli davranmaya ve durumu çözmek için barışçıl yaklaşımlara öncelik vermeye çağırdı.

BARIŞI KORUMA ÇAĞRISI

Youssouf, tüm Madagaskarlı tarafları, anayasaya ve yerleşik kurumsal çerçevelere tam saygı göstererek, birlik, istikrar ve barışı korumak için sorumluluk ve vatanseverlikle hareket etmeye çağırdı.

‘TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KORUNMALI’

AUC başkanı ayrıca, Afrika Demokrasi, Seçimler ve Yönetişim Şartı'nda belirtilen ilkeleri hatırlatarak, tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurguladı.

‘ÇABALARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ’

Youssouf, “bu zor zamanlarda” AUC'nin Madagaskar halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu yineledi ve kurumsal normalliği yeniden tesis etmek ve barışı pekiştirmek amacıyla ulusal ve bölgesel çabaları desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU

Geçen hafta, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, kitlesel protestoların ardından hükümeti feshettiği haftadan sonra Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Börülce Madagaskar’dan Nohut Meksika’dan; Afiyet Olsun!Börülce Madagaskar’dan Nohut Meksika’dan; Afiyet Olsun!

Rajoelina, yeni başbakanın yaşam koşullarını iyileştirmeye ve önemli ulusal öncelikleri ilerletmeye odaklanarak “düzeni yeniden tesis edebilecek ve halkın güvenini geri kazanabilecek” biri olması gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Dünya
Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı
Barda dehşet! 4 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı
HTŞ görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması
HTŞ görüşmesi sonrası Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması
Katarlı diplomatlar toprağa verildi
Katarlı diplomatlar toprağa verildi