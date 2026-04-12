Macaristan sandık başında! 16 yıllık iktidar anketlerde kaybetmişti

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarı, anketlerde muhalefetin gerisine düşmesinin ardından bugün sandık sınavında. Halkın değişim talebi ile mevcut yönetimin kıyasıya yarıştığı seçimlerde, Peter Magyar liderliğindeki Tisza Partisi dikkat çekiyor. Sonuçlar sadece Budapeşte’de değil, Avrupa Birliği genelinde de yeni bir dönemi başlatabilir.

Macaristan'da genel seçimler için oy verme süreci başladı. Seçmenler, 199 sandalyeli Ulusal Meclis'in yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00 itibarıyla başlarken, sandıkların 19.00'a kadar açık kalacağı bildirildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından ilk sonuçların açıklanması bekleniyor.

İKİ OY SİSTEMİ UYGULANIYOR

Seçmenler, seçimlerde iki ayrı oy kullanıyor. Bunlardan biri seçim bölgelerindeki adaylar için, diğeri ise ulusal parti listeleri için veriliyor.

Seçim sistemine göre, parlamentodaki 199 sandalyenin 106'sı dar bölge esasına göre en fazla oyu alan adaylara, 93'ü ise ulusal parti listelerine göre dağıtılıyor.

YARIŞTA İKİ GÜÇLÜ PARTİ ÖNE ÇIKIYOR

Genel seçimlerde, yaklaşık 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar'ın liderliğini yaptığı Tisza Partisi arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Kamuoyu yoklamalarının büyük bölümü Tisza'nın önde olduğunu gösterse de kararsız seçmen oranının yüksekliği, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliği artırıyor.

Macaristan'da partilerin meclise girebilmesi için ulusal listede en az yüzde 5 oy alması gerekiyor. İki partinin ortak listeyle seçime girmesi halinde bu oran yüzde 10'a, üç veya daha fazla partinin oluşturduğu listelerde ise yüzde 15'e yükseliyor.

Seçimlerin ardından parlamentoda en az 100 milletvekiline ulaşan parti ya da ittifakın hükümeti kurma hakkını elde edeceği ifade ediliyor.

Yurt dışı oyları ve AB dengesi

Yurt dışında yaşayan ve ülkede ikamet adresi bulunmayan Macar vatandaşları yalnızca ulusal parti listeleri için oy kullanabilirken, ülke içindeki seçmenler her iki oy hakkına da sahip bulunuyor.

Seçim sonuçlarının yalnızca Macaristan'ın iç siyasetini değil, aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki siyasi dengeleri de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

