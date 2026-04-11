Lübnan’ın güneyi gece boyu vuruldu: Can kaybı 14’e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları gece boyunca şiddetlenerek sürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, özellikle Nebatiye kenti ve çevresi yoğun bombardımana maruz kaldı.

Son saldırı dalgasında, Tul beldesine düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gece saatlerinden bu yana ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 14’e yükseldiği bildirildi.

SAĞLIK PERSONELİ HEDEF ALINIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda sağlık personelinin doğrudan hedef alındığını öne sürerek, bunun kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığını ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

SALDIRILARIN BAŞLANGICINDAN BERİ İLK KEZ

Öte yandan İsrail ordusu, saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez Şeba beldesini hedef aldı. Bir eve düzenlenen hava saldırısı bölgede büyük hasara yol açtı.

Cibşit beldesinde ise jeneratörlerin bulunduğu bir alanın vurulması sonucu tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı. Hiyam beldesi gece boyunca bombalanırken, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman’da da saldırılar düzenlendi.

Sur kentinde ise İsrail’e ait tankların Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerine ateş açtığı bildirildi. Bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe edilirken, sivil kayıpların artabileceği uyarıları yapılıyor. (AA)