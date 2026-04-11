Lübnan’ın güneyi gece boyu vuruldu: Can kaybı 14’e yükseldi

Lübnan’ın güneyi gece boyu vuruldu: Can kaybı 14’e yükseldi
İsrail ordusunun gece saatlerinden itibaren Lübnan’ın güneyine düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybı 14’e yükseldi. Nebatiye başta olmak üzere birçok yerleşim hedef alınırken, sağlık çalışanlarının da vurulduğu iddiaları dikkat çekti.

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları gece boyunca şiddetlenerek sürdü. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, özellikle Nebatiye kenti ve çevresi yoğun bombardımana maruz kaldı.

Son saldırı dalgasında, Tul beldesine düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık çalışanı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gece saatlerinden bu yana ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 14’e yükseldiği bildirildi.

SAĞLIK PERSONELİ HEDEF ALINIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda sağlık personelinin doğrudan hedef alındığını öne sürerek, bunun kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattığını ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

SALDIRILARIN BAŞLANGICINDAN BERİ İLK KEZ

Öte yandan İsrail ordusu, saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez Şeba beldesini hedef aldı. Bir eve düzenlenen hava saldırısı bölgede büyük hasara yol açtı.

Cibşit beldesinde ise jeneratörlerin bulunduğu bir alanın vurulması sonucu tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı. Hiyam beldesi gece boyunca bombalanırken, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman’da da saldırılar düzenlendi.

Sur kentinde ise İsrail’e ait tankların Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerine ateş açtığı bildirildi. Bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe edilirken, sivil kayıpların artabileceği uyarıları yapılıyor. (AA)

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı